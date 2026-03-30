Due pini a rischio crollo abbattuti in viale Ceccarini a Riccione

Durante le attività del cantiere di riqualificazione dell'area

Parallelamente all'avanzamento del cantiere in viale Ceccarini, prosegue l’attività di monitoraggio scientifico sul patrimonio arboreo. Nell’ambito del cantiere, che interessa attualmente il tratto compreso tra viale Milano e viale Gramsci, è stato necessario abbattere due pini domestici, che saranno sostituiti. L'amministrazione comunale spiega che si tratti di un intervento indifferibile "a seguito degli esiti delle approfondite indagini agronomiche condotte nelle scorse settimane dagli specialisti incaricati della sorveglianza sulle alberature". Nei giorni scorsi, in particolare, sono state effettuate puntuali prove di trazione (Vta - Visual Tree Assessment integrato) che hanno interessato le piante situate nel settore dei lavori in corso.

"I test tecnici hanno restituito risultati critici per due esemplari nel tratto compreso tra viale Milano e viale Gramsci evidenziando un deficit di stabilità non compatibile con i parametri di sicurezza necessari per la pubblica incolumità. La relazione tecnica sottolinea come la morfologia e lo stato fitosanitario di queste piante non consentano soluzioni conservative o potature di riduzione che possano garantirne la tenuta nel tempo, rendendo l’abbattimento l’unica scelta obbligata per prevenire rischi di crolli, specialmente in un’area ad alta frequentazione pedonale. Nello specifico i due esemplari di pini, nel tratto del viale compreso tra i viali Milano e Gramsci, la rimozione è dovuta a problematiche legate al portamento marcatamente inclinato che lascia presupporre un progressivo peggioramento della situazione con possibile ulteriore incremento dell’inclinazione e dello squilibrio della chioma rendendo rischiosa la loro permanenza in un’area ad alta frequentazione pedonale. Inoltre, la loro morfologia e lo stato fitosanitario non permettono interventi conservativi efficaci, rendendo l’abbattimento l’unica soluzione sicura. Infine, la sostituzione consente di mantenere la continuità e l’equilibrio estetico della galleria verde di viale Ceccarini, evitando disarmonie visive e future criticità manutentive lungo il viale", la disamina dell'amministrazione comunale.



