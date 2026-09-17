Due singoli complessi danno vita al nuovo polo abitativo per anziani di Rimini, con 23 appartamenti

Nel complesso dei Servi sarà disponibile una palestra e uno spazio multifunzionale, ai quali si aggiungerà una palestra all’aperto nel giardino dei Tigli

Tra l’ex Convento dei Servi e l’immobile dei Tigli, in pieno centro storico di Rimini, è stato inaugurato il nuovo polo abitativo per anziani e persone con fragilità, che unisce i 14 appartamenti dell'ex convento e 9 appartamenti in via d'Azeglio, di proprietà dell'Asp Valloni Marecchia. Un unico complesso residenziale con 23 alloggi, di cui 8 bilocali e 15 monolocali, tutti di nuova generazione, con sistemi tecnologici che aiutano gli anziani nelle loro incombenze quotidiane.

L'amministrazione comunale riminese, rappresentata all'inaugurazione dell'assessore Gianfreda, evidenzia che uno degli obiettivi del progetto sia "lavorare sulla prevenzione e il benessere, attraverso attività che interessino contemporaneamente attività fisica, funzioni cognitive, corretti stili alimentari e relazioni sociali". Nel complesso dei Servi sarà disponibile una palestra e uno spazio multifunzionale dedicato alla promozione della vita attiva, ai quali si aggiungerà una palestra all’aperto nel giardino dei Tigli. Saranno inoltre promossi incontri e iniziative di formazione rivolte alle persone anziane, ai familiari e ai caregiver. La struttura potrà quindi diventare anche un luogo nel quale formare chi ogni giorno si prende cura di una persona anziana, trasferendo progressivamente al domicilio le competenze sviluppate all’interno dei servizi. Il progetto prevede infine spazi di incontro e una sala polivalente collegati al centro sociale per gli anziani del quartiere. Il polo sarà aperto non soltanto alle persone che abitano negli appartamenti, ma anche agli anziani che vivono nel centro storico, con attività motorie, ricreative, creative, formative e di socializzazione.

“La sfida che abbiamo davanti – sottolinea l’assessore Kristian Gianfreda – è accompagnare l’invecchiamento senza considerare la perdita di autonomia come un percorso inevitabile verso l’istituzionalizzazione. Vogliamo invece costruire una rete di opportunità che consenta alle persone di vivere il più a lungo possibile nel proprio ambiente, mantenendo relazioni, capacità e libertà di scelta. Il polo dei Servi e dei Tigli nasce con questa ambizione: non concentrare semplicemente servizi in un luogo, ma fare di quel luogo una piattaforma capace di portare innovazione, competenze e sostegno anche nelle case degli anziani”.

“Il Progetto dei Tigli è un progetto di rete, che rappresenta un esempio concreto di come si voglia costruire una città che non lascia indietro nessuno a nessuna età – sottolinea il presidente dell’Asp Valloni Marecchia Stefano Vitali - non è solo uno spazio fisico, ma un luogo dove si costruiscono relazioni, sicurezza e futuro”.