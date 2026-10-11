Due spaccate in una notte: sfondata anche la vetrina di Prink in via Tripoli

Rubati i soldi del fondo cassa e dell'incasso del giorno

Due spaccate in una notte a Rimini, stessa dinamica: un tombino scagliato contro la vetrina per mandarla in frantumi e poi l'ingresso nel negozio per rubare denaro. Dopo il colpo da Morolli Fiori, in via Matteotti, un'altra spaccata è stata messa a segno nella stessa notte ai danni del punto vendita Prink-Iriparo-Buffetti, in via Tripoli 145. Il furto è avvenuto alle 3.45 della notte tra il 9 e il 10 ottobre.

L'allarme è scattato, ma la notifica non è stata vista nell'immediato. Circa un'ora dopo è passata la vigilanza, che ha contattato il titolare per informarlo di quanto accaduto. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la scena e mostrano una sola persona in azione: il soggetto ha lanciato un tombino contro la vetrina, mandandola in frantumi, per poi introdursi nel negozio e rubare il fondo cassa e l'incasso della giornata.

Oltre al furto, ingenti i danni provocati dalla spaccata. A essere rovinate sono state anche le cartucce e le stampanti esposte in vetrina. La quantificazione precisa è ancora in corso, ma i danni ammonterebbero a circa duemila euro, una cifra superiore a quella registrata in occasione del precedente furto, avvenuto nel dicembre 2024. Si tratta del secondo colpo subito dal negozio nel giro di due anni.

L'accaduto è stato denunciato ai carabinieri, ai quali sono state consegnate anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. I filmati mostrano una sola persona in azione e potranno contribuire alle indagini per ricostruire la dinamica del colpo e individuare il responsabile.