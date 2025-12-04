Due studenti riminesi rivoluzionano le feste scolastiche: "Ecco il nostro Schoolbreak"

Appuntamento al Coconuts martedì 23 dicembre

Martedì 23 Dicembre il Coconuts ospiterà la nuova festa di Natale firmata “Schoolbreak” in collaborazione con gli studenti delle scuole Liceo A. Einstein, Liceo A. Serpieri, Liceo Cesare Valgimigli, Liceo G. Masina, Licei Karis, Ites Valturio, Itts "O. Belluzzi - L. Da Vinci", It Marco Polo, Alberghiero Malatesta, Scuola Secondaria Superiore San Marino. Sono stati due giovanissimi ragazzi riminesi, Antonio Rizza e Federico Fabbri, ad aver rivoluzionato il concetto di party scolastico: “Quest’anno abbiamo deciso di dare un nuovo volto alle feste d’istituto; Schoolbreak nasce dall'idea di rendere partecipi gli studenti, coinvolgendo in prima persona i rappresentanti delle scuole superiori della provincia”.

Gli studenti diventano i protagonisti: ogni istituto sarà un vero team creativo con i propri Dj, grafici, fotografi, allestitori: un concreto contributo per presentare al meglio la scuola. Inoltre, una delle 3 piste da ballo diventerà un'area dedicata agli alunni degli ultimi anni (over 18) con una selezione musicale curata ad hoc e particolare attenzione al corretto consumo degli alcolici all'interno del locale. Nel corso della serata, i ragazzi avranno la possibilità di immortalare il momento presso il box foto con una Polaroid, che permetterà di portare a casa un ricordo tangibile di un Natale magico. Al termine dell’evento verrà consegnato un premio, un assegno di 500€ riconosciuto all’istituto vincente destinato a progetti interni alla scuola, seguendo un criterio doppio: la percentuale di partecipazione degli studenti e i risultati ottenuti nel “Quiz Game”. Infatti, ci sarà anche un momento dedicato ad un test di cultura generale pensato per unire divertimento e competizione.

“Schoolbreak rappresenta una novità assoluta nel panorama scolastico della riviera romagnola, con l’obiettivo di proporre feste originali e indimenticabili, capaci di lasciare un segno nel cuore degli alunni partecipanti. È un format completamente innovativo. Stiamo già lavorando ad altri progetti che verranno comunicati nel corso dell’anno”, così gli organizzatori nel presentare l'iniziativa, con l’augurio che possa rispettare le grandi aspettative create.