Basket C Dulca Angels supera il Molinella (78-56) al PalaSGR

I gialloblu ritornano alla vittoria. Ruggeri trascina i gialloblù con 26 punti, in doppia cifra anche Pennisi e Rossi





La DULCA Santarcangelo torna al successo e lo fa davanti al proprio pubblico, superando la Pallacanestro Molinella per 78-56 nella quinta giornata del campionato di Serie C. Una vittoria importante per i ragazzi di Santarcangelo, che riscattano la sconfitta nel derby contro i Titans San Marino e conquistano il secondo successo stagionale.



Al Pala SGR, nella serata di sabato 31 ottobre, gli Angels mettono a referto 78 punti, trovando in Mattia Ruggeri il principale riferimento offensivo. Il giocatore gialloblù chiude infatti con 26 punti in poco meno di 29 minuti, risultando il miglior realizzatore dell'incontro.



Ottimo anche il contributo di Gabriele Pennisi, autore di 15 punti, e di Gabriele Rossi, che ne aggiunge 14 in appena 14 minuti e mezzo di utilizzo. Tre prestazioni che, insieme, valgono 55 dei 78 punti complessivi della formazione santarcangiolese.



A completare il tabellino offensivo sono Jacopo Aglio con 6 punti, Matteo Bracci con 5, Eugenio Rivali e Tommaso Alberghini con 3 ciascuno, Alberto Tassani, Gianluca Forino e Nicola Amaroli con 2 punti a testa.



Da sottolineare anche la precisione dalla lunetta: la DULCA chiude con 12 tiri liberi realizzati su 16 tentativi, pari al 75%.



Sul fronte opposto, Molinella trova i suoi principali terminali offensivi in Fabio Marchi (12 punti), Mirko Carella (11) e Iheb Ben Salem (10), senza però riuscire a contenere il divario finale.



Il successo per 78-56 permette alla DULCA Santarcangelo di riprendere il proprio cammino in campionato, portando il bilancio stagionale a due vittorie e tre sconfitte dopo le prime cinque giornate.



TABELLINO

DULCA SANTARCANGELO: Vandi 0, Tassani 2, Rossi 14, Aglio 6, Ruggeri 26, Forino 2, Rivali 3, Amaroli 2, Pennisi 15, Bracci 5, Alberghini 3, Ricci n.e.



PALLACANESTRO MOLINELLA: Tognon 2, Piazzi 2, Costantini 7, Marchi 12, Tanchella 3, Betti 0, Ben Salem 10, Carella 11, Folesani 3, Farabegoli 6.