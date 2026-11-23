Basket C Dulca Santarcangelo, a Bologna rimonta e hurrà sulla sirena (80-82)

Gli Angels recuperano dieci punti negli ultimi cinque minuti: hurrà sul campo della SG Fortitudo

Successo in trasferta per la Dulca Santarcangelo, che nell'ottava giornata di andata del campionato di Serie C supera la SG Fortitudo Bologna per 82-80, al termine di una partita combattuta e decisa soltanto sull'ultimo possesso.Alla Palestra Furla di Bologna l'incontro si apre all'insegna dell'equilibrio, con le due formazioni che chiudono il primo quarto in perfetta parità sul 22-22. Nel secondo periodo sono i padroni di casa a trovare un leggero vantaggio, andando all'intervallo lungo avanti 47-46.Al rientro dagli spogliatoi la SG Fortitudo prova ad allungare, sfruttando un terzo quarto favorevole e portandosi sul 64-57 alla fine del periodo. Santarcangelo resta comunque in partita, senza permettere agli avversari di prendere definitivamente il largo.Il momento più complicato arriva nell'ultima frazione, quando gli Angels si ritrovano sotto di dieci lunghezze a cinque minuti dalla conclusione. A rendere ancora più difficile la situazione è l'espulsione di coach Tassinari per somma di falli tecnici.È proprio a questo punto che arriva la reazione dei gialloblù. La squadra si compatta e costruisce una rimonta trascinata da Ruggeri, autore di due triple e due tiri liberi che riportano Santarcangelo avanti di due punti.A sei secondi dalla sirena Campomori realizza il canestro del pareggio per la SG Fortitudo, fissando il punteggio sull'80-80. Dopo il timeout degli Angels, l'ultimo possesso viene affidato ancora a Ruggeri, che trova la penetrazione vincente e segna sulla sirena il canestro del definitivo 80-82.Una vittoria importante per la Dulca Santarcangelo, capace di ribaltare una partita che sembrava compromessa e di trovare nei minuti decisivi una risposta collettiva alle difficoltà.Tra i protagonisti spicca Ruggeri, miglior realizzatore degli Angels con 23 punti, seguito da Aglio e Bracci, entrambi a quota 11. Per i padroni di casa 20 punti di Buscaroli e 17 di Palai.TABELLINO

SG Fortitudo Bologna – Dulca Santarcangelo 80-82



SG Fortitudo Bologna: Buscaroli 20, Palai 17, Korlatovic 15, Campomori 10, Bommarito 7, Vona 4, Raicevic 4, Bentivogli 2, Omoregie 1, Zovico 0, Gorincio ne, Tornimbeni ne. All. Conti.



Dulca Santarcangelo: Ruggeri 23, Aglio 11, Bracci 11, Rossi 9, Pennisi 8, Ricci 6, Alberghini 4, Tassani 4, Amaroli 2, Forino 2, Rivali 2, Longo ne. All. Tassinari, vice all. Mari.

Parziali: 22-22, 47-46, 64-57, 80-82.



