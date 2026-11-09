Altarimini
Basket C

Dulca Santarcangelo espugna Scandiano (58-69)

Seconda vittoria consecutiva al termine di una partita decisa nella seconda metà di gara. Top scorer del match Mattia Ruggeri (26 punti)

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
09 novembre 2026 09:16
Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google News
Dulca Santarcangelo espugna Scandiano (58-69) - Mattia Ruggeri
Mattia Ruggeri
Santarcangelo di Romagna
Sport
Condividi



Seconda vittoria consecutiva per la Dulca Santarcangelo, che supera in trasferta Pallacanestro Scandiano per 58-69 al termine di una partita decisa nella seconda metà di gara.

L’avvio è favorevole ai padroni di casa, che chiudono il primo quarto avanti 20-10. Nel secondo periodo gli Angels aumentano l’efficacia offensiva e riducono progressivamente il distacco, andando all’intervallo lungo sotto di quattro lunghezze sul 36-32.

La svolta arriva nel terzo quarto: Santarcangelo cambia ritmo, trova maggiore continuità in attacco e ribalta il risultato con un parziale di 17-9, presentandosi agli ultimi dieci minuti avanti 49-45.

Nell’ultima frazione la Dulca mantiene il controllo della gara, allunga ulteriormente con un parziale di 20-13 e chiude sul definitivo 69-58, conquistando due punti importanti lontano dal Pala SGR.

Protagonista della serata Mattia Ruggeri, miglior realizzatore dell’incontro con 26 punti. In doppia cifra anche Gabriele Pennisi (15) e Gabriele Rossi (14), determinanti nel successo degli Angels.

Dopo la vittoria casalinga contro Molinella, Santarcangelo trova così continuità anche in trasferta.

IL TABELLINO

PALLACANESTRO SCANDIANO – DULCA SANTARCANGELO 58-69

Dulca Santarcangelo: Vandi 0, Tassani 2, Rossi 14, Aglio 6, Ruggeri 26, Forino 2, Rivali 3, Amaroli 2, Pennisi 15, Bracci 5, Alberghini 3, Ricci 0.

Parziali 20-10, 36-32, 45-49, 58-69.

Continua a leggere su Altarimini

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini