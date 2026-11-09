Basket C Dulca Santarcangelo espugna Scandiano (58-69)

Seconda vittoria consecutiva al termine di una partita decisa nella seconda metà di gara. Top scorer del match Mattia Ruggeri (26 punti)





Seconda vittoria consecutiva per la Dulca Santarcangelo, che supera in trasferta Pallacanestro Scandiano per 58-69 al termine di una partita decisa nella seconda metà di gara.



L’avvio è favorevole ai padroni di casa, che chiudono il primo quarto avanti 20-10. Nel secondo periodo gli Angels aumentano l’efficacia offensiva e riducono progressivamente il distacco, andando all’intervallo lungo sotto di quattro lunghezze sul 36-32.



La svolta arriva nel terzo quarto: Santarcangelo cambia ritmo, trova maggiore continuità in attacco e ribalta il risultato con un parziale di 17-9, presentandosi agli ultimi dieci minuti avanti 49-45.



Nell’ultima frazione la Dulca mantiene il controllo della gara, allunga ulteriormente con un parziale di 20-13 e chiude sul definitivo 69-58, conquistando due punti importanti lontano dal Pala SGR.



Protagonista della serata Mattia Ruggeri, miglior realizzatore dell’incontro con 26 punti. In doppia cifra anche Gabriele Pennisi (15) e Gabriele Rossi (14), determinanti nel successo degli Angels.



Dopo la vittoria casalinga contro Molinella, Santarcangelo trova così continuità anche in trasferta.

IL TABELLINO

PALLACANESTRO SCANDIANO – DULCA SANTARCANGELO 58-69



Dulca Santarcangelo: Vandi 0, Tassani 2, Rossi 14, Aglio 6, Ruggeri 26, Forino 2, Rivali 3, Amaroli 2, Pennisi 15, Bracci 5, Alberghini 3, Ricci 0.

Parziali 20-10, 36-32, 45-49, 58-69.

