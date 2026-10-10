Moto, CIV: Delbianco (Superbike) e Dalla Porta (Supersport) campioni a Vallelunga

Perez Selfa vince e conquista il titolo in Moto3. Ruda (Sportbike) e Savino (Moto4) vittoriosi in gara1 nel round Roma Capitale

Superbike - Il campione concede il bis. Alessandro Delbianco ce l'ha fatta, diventando campione italiano Superbike 2026, secondo titolo di fila per lui nella Superbike tricolore. DB52 ha trionfato nel migliore dei modi, andando a vincere gara 1 del round Roma Capitale, risultato che, unito alla scivolata in pista del rivale Gabriele Giannini (Scuderia Improve - Firenze MotorHonda), gli ha spianato la strada al titolo. Delbianco ha chiuso i giochi con due gare d'anticipo, firmando il successo grazie soprattutto alle 6 vittorie stagionali. In pista, bella la bagarre per la seconda posizione, con Luca Bernardi (Aprilia) bravo ad avere la meglio nel finale su Michael Ruben Rinaldi (Ducati BMax Racing), con Christian Gamarino (BMW Sisma Racing Team) quarto ma autore del best lap in 1'37.386. Tutto per un podio composto da 3 Case diverse: Yamaha, Aprilia e Ducati. In classifica generale Delbianco è campione con 216 p. davanti a Giannini con 143 p. e Cavalieri (Ducati Broncos, 10° in gara) con 130 p.



Supersport - Vittoria di Antonelli, titolo a Dalla Porta. Gara 1 del round Roma Capitale CIV a Vallelunga ha visto il successo in pista di Niccolò Antonelli. Scattato dalla pole, Antonelli è andato a conquistare la sua quarta vittoria stagionale, impreziosita dal best lap in 1'39.228. Alle sue spalle, distanti 3 secondi, hanno chiuso Kevin Zannoni (D&A Racing Yamaha), quarto podio per lui, e Lorenzo Dalla Porta. Terzo posto che però non poteva avere sapore più dolce per l'ex campione del mondo Moto3, perché ha voluto dire titolo. Dalla Porta è campione italiano Supersport con una gara d'anticipo, in una stagione contraddistinta dalla continuità, dove ha ottenuto 1 vittoria e, tranne che al Mugello, è andato sempre a podio. In classifica generale Dalla Porta è ormai irraggiungibile con 201 p. davanti ad Antonelli con 168 p. e Zannoni con 155 p.





Moto3 - Vicente Perez Selfa ce l'ha fatta. Lo spagnolo su GP Project 2 Wheels PoliTO è andato a vincere gara 1 del round Roma Capitale a Vallelunga, siglando anche il giro veloce in 1'42.580, risultato che gli ha permesso di laurearsi campione italiano. Secondo titolo tricolore per lui dopo quello conquistato nel 2023, tutto in una stagione dove l'iberico ha ottenuto 9 vittorie. In pista seconda posizione, vicinissimo a Perez, per Mirko Gennai (Polimi Motorcycle Factor), bravo a contendere la vittoria fino all'ultimo al rivale. Terzo posto per Victor Cubeles (SGM Tecnic BeOn). In classifica generale Perez è campione con 243 p. davanti a Sponga (We Race POS Corse, 11° in gara) con 171 p. e Luca Da Dalt (MR Racing Team Honda, 5° in gara) a 164 p.





Moto4 - Battaglie e colpi di scena nell'entry class del Dunlop CIV. A vincere è stato il PATA Talento Azzurro Edoardo Savino (Buccimoto Factory), riuscendo a distaccare di quasi due secondi i suoi avversari e firmando anche il best lap in 1'47.920. Alle sue spalle è stata bagarre fino all'ultimo centimetro di pista tra diversi piloti. A spuntarla, solo al fotofinish, è stato Luca Rizzi (We Race PosCorse) che ha chiuso quindi secondo davanti a Matteo Mancini (L30 Racing), seguiti da un trio di piloti Buccimoto Factory: Stefano Salvetti, Lorenzo Fino e Simone Vianello. In classifica generale Rizzi è leader a 168 p. davanti a Savino con 167 p. e Fino con 148 p.



Sportbike - Emozioni in gara 1, dove sotto la bandiera a scacchi sono arrivati in cinque piloti racchiusi in poco più di mezzo secondo. Alla fine la vittoria è andata a Marcos Ruda, primo successo per l'alfiere SM Racing Team Triumph. Seconda posizione per Alessandro Aguilar (Roc’N’Dea Yamaha) con il neo campione italiano, Filippo Bianchi (Team MMP Velocità Aprilia), a chiudere il podio. Vicinissimo ai primi tre sono arrivati Emiliano Ercolani (Gradaracorse Aprilia) e Giacomo Zannoni (KRS Prodina Kawasaki). Il best lap è stato realizzato da Ioannis Peristeras (Roc’N’Dea Yamaha) in 1'43.597. In classifica generale: primo FIlippo Bianchi con 228 p., e il titolo matematicamente conquistato nello scorso round di Cremona, secondo Ercolani con 146 p. seguito da Aguilar a 120 p.

