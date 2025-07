Duplice omicidio a Villa Pamphili, Francis Kaufmann sarà estradato a breve

Nessun ricorso in appello in Grecia: il 46enne arriverà a Roma nei prossimi giorni

Francis Kaufmann, il 46enne accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, sarà estradato in Italia nei prossimi giorni, probabilmente già la prossima settimana. La conferma arriva dopo che i giudici di Larissa, in Grecia, hanno dato il via libera al trasferimento e l’indagato ha scelto di non presentare ricorso in appello, aprendo così la strada a un’accelerazione delle procedure.

Una volta giunto a Roma, Kaufmann sarà raggiunto dall’ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti. Il giudice per le indagini preliminari avrà poi cinque giorni di tempo per fissare l’interrogatorio di garanzia in carcere.

Sul 46enne pendono gravi accuse: è ritenuto responsabile dell’uccisione di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, di appena un anno, i cui corpi sono stati ritrovati nel parco romano a poca distanza l’uno dall’altro