La guida agli eventi È ancora "re" tartufo ma c'è anche l'Oktoberfest alla riminese: gli appuntamenti del fine settimana

OttobreFest a Bellaria Igea Marina al Parking Hotel di via Pisani

Una guida ai principali eventi della Provincia di Rimini, in programma nel weekend dal 23 al 25 ottobre.

Sant'Agata Feltria

Domenica 25 ottobre quarto appuntamento con la 42ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato che per cinque domeniche porta nel borgo dell’Alta Valmarecchia migliaia di appassionati, curiosi e buongustai. Torna anche Wine 2026 – Cultura e piacere del vino, insieme alla piazzetta dei prodotti biologici, naturali e delle erbe e alle aree dedicate agli artigiani. In programma ogni domenica suggestivi spettacoli itineranti, mercatini e i mestieri antichi.

Bellaria Igea Marina

Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre va in scena la terza edizione dell'OttobreFest, l'atteso appuntamento culinario e musicale che trasformerà il Parking Hotel di Via Vittorio Pisani (zona Parco del Gelso) in un vero e proprio villaggio "bavarese". I visitatori troveranno fiumi di birra tradizionale, i piatti più iconici della cucina bavarese e un ricco programma di concerti e musica dal vivo per scatenarsi ogni sera. L'ingresso è aperto a tutti per una tre giorni di puro divertimento a due passi dal mare.

Rimini

La stagione lirica del teatro Galli si chiude con la Traviata di Giuseppe Verdi, già sold out: venerdì 23 ottobre alle 20, replica domenica 25 ottobre alle 15.30.

Riccione

Da sabato 24 ottobre riapre "Il parco delle zucche": il giardino di Villa Lodi Fé (viale delle Magnolie, 2) riapre i cancelli al grande appuntamento per famiglie, bambini e visitatori di ogni età. Per nove giorni, nel grande parco della storica villa nel cuore della città, prenderà vita un suggestivo villaggio autunnale, dove zucche, giochi, laboratori, spettacoli e attività per tutti accompagneranno grandi e piccoli alla scoperta di un mondo ispirato alle atmosfere dei tipici pumpkin patch americani.

Misano Adriatico

Venerdì 23 ottobre prosegue la rassegna filosofica misanese “La Verità”, quest’anno dedicata a un tema quanto mai attuale: la verità nel tempo della post-verità. Protagonista del quarto appuntamento, sul palco del Cinema Teatro Astra alle ore 21, sarà Vito Mancuso, teologo laico, filosofo e autore di numerosi saggi, con una lectio dal titolo “Quanta verità può sopportare un uomo?”.

San Marino

Da sabato 24 ottobre a lunedì 26 ottobre la VIII Titano Battle Cup: re giorni di spettacolo, tecnica e adrenalina; atleti da tutto il mondo pronti a sfidarsi nelle specialità “Slide” – “Speed Slalom” – “Battle”. Debutto della specialità “Classic”. L’evento è organizzato dalla Federazione Sammarinese Roller Sports con il supporto del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. Multieventi Sport Domus, Via Rancaglia 30 – Serravalle Ingresso libero Orari: a partire dalle 9:30 Info:

Poggio Torriana

Domenica 25 ottobre alle ore 17.30, quotidianacom ospita a Mentre Vivevo, nello spazio della Sala Teatro di Via Costa del Macello 10 a Poggio Torriana Alessio Lega, con lo spettacolo di teatro-canzone dedicato ai fatti del G8 e della scuola Diaz: Quando Genova fu in Palestina: luglio 2001