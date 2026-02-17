Altarimini

"È come It, attirava la vittima con la scusa di farla giocare": pronipote molestata dal parente, condannato

L'uomo, un 72enne, è stato condannato per violenza sessuale continuata su minore a 7 anni e 8 mesi di reclusione, più risarcimento di 80.000 euro

A cura di Riccardo Giannini Redazione
17 febbraio 2026 14:53
"È come It, attirava la vittima con la scusa di farla giocare": pronipote molestata dal parente, condannato - Pennywise, protagonista di It, interpretato da Bill Skarsgard
Pennywise, protagonista di It, interpretato da Bill Skarsgard
Provincia di Rimini
Cronaca
Condividi

Attirava la vittima, la pronipote, nel proprio appartamento al piano terra con la scusa di farla giocare con i propri cani, per questo il sostituto procuratore Davide Ercolani, nella sua arringa in tribunale, lo ha paragonato a Pennywise, l'entità malefica nata dalla penna di Stephen King, che uccideva bambini nel celebre romanzo "It", dopo averli fatti avvicinare, regalando loro un palloncino. Un 72enne riminese, a processo per violenza sessuale continuata su minore, è stato condannato a 7 anni e 8 mesi di reclusione, più a un duplice risarcimento, 50.000 euro verso la pronipote e 30.000 euro per i genitori di quest'ultima. La Procura aveva chiesto condanna ben più "salata": 13 anni di reclusione. I fatti, avvenuti in un Comune della Provincia di Rimini, risalgono al biennio 2014-2016: la minore, oggi una ragazza in attesa di diventare maggiorenne, aveva tra i 6 e gli 8 anni di età. Secondo quanto ricostruito in udienza, la bambina, che viveva al piano superiore, si era poi allontanata dal suo parente e nel 2022 raccontò i fatti prima a un insegnante, poi alla madre. Da qui la denuncia verso l'uomo, oggi 72enne, difeso dall'avvocata Cinzia Bonfantini. La madre della minore si è invece costituita parte civile attraverso l'avvocato Mattia Lancini.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini