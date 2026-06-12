È estate, ma Santarcangelo inizia a pianificare le grandi fiere d'autunno: San Michele e San Martino

Affidata a Blu Nautilus la gestione dei due eventi per il 2026 e 2027

Sarà affidato alla società Blu Nautilus il servizio di progettazione, organizzazione e realizzazione delle fiere di San Martino e San Michele per le edizioni 2026-2027: questo il risultato emerso dalla commissione di gara che si è espressa dopo aver valutato, dal punto di vista tecnico ed economico, le proposte arrivate all’Amministrazione comunale.

Proprio la proposta tecnica è stato l’ago della bilancia che ha consentito l’individuazione della proposta migliore tra le due pervenute, quella di Blu Nautilus – che già ha gestito numerose delle precedenti edizioni delle fiere – e quella dell’emiliana Sgp Grandi Eventi. A pesare sulla scelta finale, sono stati infatti la qualità del progetto, tra cui la capacità di lettura del contesto locale e delle specificità delle manifestazioni, la proposta organizzativa e gestionale, le strategie e gli strumenti di comunicazione, le competenze e l’esperienza delle figure professionali del team di lavoro, le azioni per la riduzione dell'impatto ambientale delle manifestazioni e gli elementi migliorativi proposti e gratuiti per l'Ente.

Per quanto riguarda gli aspetti economici, la concessione – della durata di due anni – prevede il riconoscimento di un canone annuo a favore dell’Ente da parte della società affidataria.

“Nel corso delle passate edizioni delle fiere di San Martino e San Michele, Blu Nautilus ha dimostrato la massima serietà, competenza e capacità di gestire le più importanti manifestazioni di Santarcangelo, in un’ottica di massima collaborazione con l’Amministrazione comunale. È proprio da questa competenza deriva l’elaborazione di una proposta tecnica che abbiamo deciso di premiare, al tempo stesso ringrazio anche l’azienda Sgp Grandi Eventi per aver partecipato alla gara”, dichiara l’assessore alle Attività economiche Luca Paganelli.

“Inizieremo fin da subito il lavoro con Blu Nautilus per prepararci a una nuova stagione delle fiere d’autunno, sempre fortemente legate alla tradizione e alla storia di Santarcangelo ma con novità, rivisitazioni e proposte originali” conclude l’assessore Paganelli.

Il dettaglio del bando gara

La procedura era riservata agli operatori economici in forma singola o associata con un fatturato medio annuo negli ultimi tre anni di almeno 600mila euro iva esclusa, riferito ad attività analoghe a quelle oggetto della concessione, con un’esperienza di almeno tre servizi assimilabili a quelli oggetti del bando.

Il progetto di servizio specificava inoltre che, in entrambe le manifestazioni, devono essere presenti forti rimandi agli elementi più caratteristici di Santarcangelo: il vino Sangiovese, il buon cibo e lo slow food, la Città Slow e green, il teatro e la poesia dialettale, la città sotterranea delle grotte.

Per quanto riguarda la Fiera di San Martino, il tema principale del programma dovrà essere il legame con le tradizioni contadine e l’enogastronomia: oltre agli eventi collaterali come il Palio della Piada e le proposte culturali e di intrattenimento popolari come il cantastorie, le poesie dialettali e la narrazione orale in generale, la manifestazione potrà ospitare anche un massimo di 580 posteggi commerciali di cui 240 generici e 340 specializzati, tra cui aree dedicate alle specialità regionali e dell’Emilia-Romagna, stand dedicati al ristoro, bancarelle dedicate ad artigianato, vintage ed erboristeria, macchine agricole e auto, campionaria e prodotti per la casa, nonché attrazioni al Luna park per una superficie totale occupata di 55mila metri quadrati.

Più contenuto invece, lo spazio riservato alla Fiera di San Michele, festa del Patrono e storicamente legato agli uccelli, che da qualche anno segue un percorso di rinnovamento per valorizzare l’identità e la storia santarcangiolese, il tema degli animali, riattualizzandolo sulla base delle sensibilità odierne, e quello legato alle grotte cittadine. In questo caso la manifestazione potrà occupare un’area di 41metri quadri con 275 posteggi di cui 120 destinati al commercio generico e 155 a igiene e cura della persona, prodotti agricoli, animali e cura, prodotti artigianali, ristoro, campionaria, auto, artigiani e 8 attrazioni del Luna park.

Oltre ai programmi delle due Fiere, gli organizzatori dovranno anche predisporre piani di emergenza per la gestione della sicurezza.