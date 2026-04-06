Risucchiato dal bocchettone dell'idromassaggio: sequestrata la vasca dell'hotel in Valmarecchia

Dodicenne in gravi condizioni: sotto accusa l'impianto di filtraggio della piscina dell'hotel

Il ragazzino di 12 anni rimasto incastrato in una vasca idromassaggio è ricoverato in gravissime condizioni all'Ospedale Infermi di Rimini. È successo ieri, domenica di Pasqua, in un hotel di Pennabilli, in alta Valmarecchia, dove la famiglia, originaria di Ascoli Piceno, aveva deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza. (Vedi notizia).

Papà, mamma e figlio di 12 anni ieri mattina sono scesi nella zona spa dell'hotel per fare il bagno nella vasca idromassaggio, con loro anche gli zii. Mentre erano tutti nella vasca, profonda circa un metro, il ragazzino è stato risucchiato da uno dei bocchettoni collegati alla pompa di alimentazione ed era rimasto incastrato con una gamba.

Come riporta l'Ansa, subito i familiari hanno dato l'allarme e il personale della struttura ha spento l'impianto dell'idromassaggio, ma quando il 12enne è stato soccorso era già esanime e senza battito cardiaco. Il personale ha subito iniziato le manovre di rianimazione in attesa dei sanitari per il trasporto in elisoccorso agli Infermi di Rimini, dove è ricoverato in condizioni molto gravi.

Nell'hotel sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri di Novafeltria per verificare l'esatta dinamica dell'accaduto e la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d'indagine per lesioni gravissime.