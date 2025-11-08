È morto il maestro Giuseppe Vessicchio, un mito della nostra musica e cultura pop

Era ricoverato in ospedale per una polmonite interstiziale

È morto oggi a Roma il maestro Giuseppe Vessicchio, direttore d’orchestra, compositore e volto amatissimo della musica italiana. Lo ha reso noto l’ospedale San Camillo Forlanini, dove era ricoverato in rianimazione a causa di una polmonite interstiziale che nelle ultime ore si era aggravata, provocando – spiegano i sanitari – “complicanze severe”. La famiglia ha chiesto il massimo riserbo in questo momento di dolore. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.