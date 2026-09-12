È scomparsa Albertina Lipparini, partigiana della Resistenza: aveva 100 anni

Originaria di Minerbio, partecipò alla lotta di Liberazione con la 4ª Brigata Garibaldi “Venturoli”. A Rimini aveva continuato a testimoniare il valore della memoria e dell’impegno democratico

E' scomparsa Albertina Lipparini, storica figura della Resistenza deceduta all’età di 100 anni. Nata a Minerbio nell’aprile del 1926, ha dedicato la sua giovinezza alla lotta di liberazione collaborando attivamente con la 4ª Brigata Garibaldi “Venturoli”, un impegno per la democrazia che le era stato riconosciuto ufficialmente e che ha continuato a testimoniare per tutta la vita, legandosi fermamente anche allo Spi Cgil.

Lo scorso aprile, nella sua casa riminese, Albertina aveva ricevuto la visita del sindacato, che le aveva consegnato una targa in segno di riconoscenza e raccolto una preziosa video-intervista dedicata ai suoi ricordi di partigiana e lavoratrice. Nel mese di maggio era arrivata anche una delegazione dell’Anpi del suo paese d’origine, per renderle omaggio. I funerali di Albertina si terranno lunedì 14 settembre 2026, alle 15.30, nella chiesa di Regina Pacis.