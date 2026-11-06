E' ufficiale: Montalti sulla panchina del Diegaro
La società ha trovato l'accordo con il tecnico ex di Savignanese e Solarolo: a lui affidato il rilancio della squadra cesenate
E' confermata l'indiscrezione: il nuovo tecnico del Diegaro è Maurizio Montalti. Subentra ad Antongiulio Bonacci, recentemente sollevato dall’incarico.
Tecnico di grande esperienza, carattere e temperamento, Montalti arriva sulla panchina rossoblù dopo due stagioni importanti, vissute prima alla guida della Savignanese e successivamente del Solarolo.
Nonostante la retrocessione del Solarolo nell’ultima stagione, il lavoro svolto da Montalti è stato sicuramente positivo, confermando le qualità di un allenatore capace di trasmettere determinazione, grinta e personalità alle proprie squadre.
La società dà il benvenuto a mister Maurizio Montalti, rivolgendogli un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura sulla panchina del Diegaro.