Eccellenza B: Ars et Labor a -2 dal Mezzolara, colpo Pietracuta a Faenza (0-2)

Sampierana sconfitta dagli estensi 3-2, Santarcangelo vede i playoff dopo il 2-1 al Solarolo

A 90 minuti dal termine, primato ancora in bilico. L'Ars et Labor condanna la Sampierana ai playout, espugnando 3-2 il Campodoni, e si porta a -2 dal Mezzolara, fermato sul pari dal Sanpaimola. In chiave playout, impresa del Pietracuta: i rossoblù espugnano 2-0 il campo del Faenza, grazie alle reti di Cevoli (19') e Capicchioni (43') e sorpassano in un solo colpo la Sampierana e il Castenaso, battuto 3-1 dal Russi. Vince l'Osteria Grande, 1-0 sul campo del Medicina Fossatone, blitz in trasferta anche per la Comacchiese con il Massa Lombarda (1-2). In questo momento ai playout si giocherebbero Faenza-Sampierana e Pietracuta-Castenaso. Corsa playoff apertissima: in gioco c'è anche il Santarcangelo, che ha superato 2-1 il già retrocesso Solarolo.

Classifica

Mezzolara 72, Ars et Labor 70, Medicina Fossatone e Fratta Terme 51, Futball Cava Ronco, S.Agostino e Santarcangelo 47; Russi e Massa Lombarda 46, Osteria Grande 45, Sanpaimola 44, Comacchiese 43; Faenza 42, Pietracuta 40, Castenaso 39, Sampierana 38; Solarolo 25, Mesola 14