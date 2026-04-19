Eccellenza B: infuocata lotta salvezza, Pietracuta e Santarcangelo punti d'oro

Nel recupero il Pietracuta e il Santarcangelo trovano rispettivamente vittoria e pari con S.Agostino e Osteria Grande

Nella 32esima giornata del girone B di Eccellenza, il Mezzolara mette un altro mattoncino per la vittoria finale, regolando 1-0 il fanalino di coda Mesola. Vince con lo stesso punteggio, sempre in casa, l'Ars et Labor, opposta al Sanpaimola. Il distacco tra le due rivali, a due gare del termine, rimane di 4 punti.

Tante emozioni in vetta, ma soprattutto in zona salvezza. Vitucci al 95' salva il Santarcangelo, pari d'oro per 1-1 sul campo dell'Osteria Grande: i clementini vanno a +4 sulla Comacchiese, prima squadra dei playout. Il Pietracuta, nel recupero, trova invece i tre punti a spese del Sant'Agostino (2-1) e si porta a -1 dalla Sampierana, che cade 2-0 in casa del Futball Cava Ronco Forlì. Sfumano tre punti pesanti per la Comacchiese: in vantaggio 1-0 con la Fratta Terme, grazie al gol al 2' di Sylla, i ferraresi subiscono il pari di Spadaro all'88' e ora sono in piena zona playout, a +1 sul Castenaso, beffato nel recupero dal Medicina Fossatone (1-1) e a +2 sulla Sampierana. Classifica decisamente corta: il Faenza, espugnato Solarolo, tira per ora un sospiro di sollievo, agganciando l'Osteria Grande.

Classifica

Mezzolara 71, Ars et Labor 67, Medicina Fossatone e Fratte Terme 50, Fcr Forlì e Massa Lombarda 46; Santarcangelo e S.Agostino 44, Sanpaimola e Russi 43, Osteria Grande e Faenza 42; Comacchiese 40, Castenaso 39, Sampierana 38, Pietracuta 37; Solarolo 25, Mesola 14.