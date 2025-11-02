Eccellenza girone B: Ars et Labor a +3 su Sampierana, Mezzolara e Castenaso

Bagarre in zona salvezza, coinvolti anche il Pietracuta e il Santarcangelo

Secondo pari consecutivo a occhiali per la capolista Ars et Labor, in casa della diretta rivale Mezzolara, mentre la Sampierana vince 2-1 con il Castenaso e aggancia le due formazioni bolognesi al secondo posto, a 20 punti, a -3 dai ferraresi, che falliscono così la fuga. Il Massa Lombarda non sfrutta l'occasione: con lo Young Santarcangelo al Mazzola finisce 1-1, così i bianconeri mancano il secondo posto in solitaria. In chiave salvezza, balzo del Pietracuta, che con la bella vittoria ottenuta con il Russi (2-0), accorcia sul Faenza. I Manfredi, ultima squadra in zona salvezza diretta, pareggiano 1-1 con la Comacchiese: dopo undici giornate, hanno 3 punti in più dei pietracutesi e uno del Santarcangelo. In chiave playout, perde l'Osteria Grande 2-1 sul campo del Sanpaimola, mentre il Mesola vince, con lo stesso punteggio, lo scontro diretto con il Solarolo ultimo in classifica. Bene il Medicina Fossatone, che espugna 3-1 il campo del Fratta Terme. Infine il Futball Cava Ronco viene bloccato sullo 0-0 sul campo del Sant'Agostino.

Classifica

Ars et Labor 23, Mezzolara, Sampierana e Castenaso 20, Massa Lombarda 19; Fcr Forlì 18, Sampaimola e Medicina Fossatone 17, Fratta Terme 16, S.Agostino e Russi 15, Faenza 12; Santarcangelo 11, Comacchiese e Mesola 10, Pietracuta 9, Osteria Grande 9, Solarolo 6.

ri.gia.