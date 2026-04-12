Eccellenza Girone B: Ars et Labor a -4 dal Mezzolara frenato dal Pietracuta. Santarcangelo, colpo salvezza

Il Faenza frena la risalita dell'Osteria Grande

Lotta promozione e salvezza, ancora tutto aperto nel girone B di Eccellenza. L'Ars et Labor, nell'anticipo del sabato, espugna di misura il campo del fanalino di coda Mesola, mentre il Mezzolara non va oltre al pari casalingo con il Pietracuta (0-0). Ora la capolista ha un vantaggio di 4 punti, a 4 giornate dal termine. Zona playout "infuocata" il Pietracuta rimane a -4 dalla Sampierana e rosicchia un punto al Castenaso, il Faenza supera 2-0 l'Osteria Grande reduce da 5 vittorie consecutive. Pesanti punti salvezza per il Santarcangelo in casa con il Castenaso e il Russi che espugna 2-1 il campo del Medicina Fossatone. La Sampierana non si fa male nello scontro diretto con la Comacchiese, che finisce 0-0. Stesso risultato tra Sanpaimola e Futball Cava Ronco, mentre tra Fratta Terme e Massa Lombarda è 1-1. Il Sant'Agostino non va oltre l'1-1 con il Solarolo.

Classifica

Mezzolara 68, Ars et Labor 64, Medicina Fossatone 50, Fratta Terme 49, Massa Lombarda 45; S.Agostino 44, Futball Cava Ronco, Santarcangelo e Sanpaimola 43, Russi 42, Osteria Grande 41, Comacchiese 39; Faenza 39, Castenaso e Sampierana 38, Pietracuta 34; Solarolo 25, Mesola 14