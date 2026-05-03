Eccellenza Girone B Emilia Romagna: aggiornamenti in tempo reale dell'ultima giornata
Mezzolara e Ars et Labor si giocano il primo posto, Pietracuta per una posizione importante nei playout
A cura di Riccardo Giannini
03 maggio 2026 12:24
Oggi si gioca l'ultima giornata del campionato di Eccellenza, Girone B. L'Ars et Labor cerca il sorpasso all'ultima curva sulla capolista Mezzolara: gli estensi ospitano il Faenza, che è sicuro di giocare i playout in casa. Il Mezzolara invece ospita il Sant'Agostino, in corsa per l'ultima piazza playoff. Il Sant'Agostino ha 47 punti, gli stessi di Futball Cava Ronco e Santarcangelo che si affrontano oggi a Forlì. Tornando alla corsa playout, la Sampierana è in casa del retrocesso Solarolo: l'obiettivo è poter giocare gli spareggi in casa.
Dalle 15.30 i principali aggiornamenti