Eccellenza Girone B Emilia Romagna: aggiornamenti in tempo reale dell'ultima giornata

Mezzolara e Ars et Labor si giocano il primo posto, Pietracuta per una posizione importante nei playout

Oggi si gioca l'ultima giornata del campionato di Eccellenza, Girone B. L'Ars et Labor cerca il sorpasso all'ultima curva sulla capolista Mezzolara: gli estensi ospitano il Faenza, che è sicuro di giocare i playout in casa. Il Mezzolara invece ospita il Sant'Agostino, in corsa per l'ultima piazza playoff. Il Sant'Agostino ha 47 punti, gli stessi di Futball Cava Ronco e Santarcangelo che si affrontano oggi a Forlì. Tornando alla corsa playout, la Sampierana è in casa del retrocesso Solarolo: l'obiettivo è poter giocare gli spareggi in casa.

Dalle 15.30 i principali aggiornamenti