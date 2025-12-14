Beffa Sampierana: da 2-0 a 2-2, sorride il Solarolo di Montalti

Bianconeri avanti di due reti al 44' rimontati nella ripresa

Sampierana - Solarolo 2-2

SAMPIERANA: Ravaioli, Bolognesi, Crociati, Conficoni, Narducci, Lorusso, Pieri, Ariyo (20' st Corzani), Pungelli (7' st Pippi), S.Braccini, Montesi (14' st Petrini). A disp.: Zamagni, Quercioli, Cangini, D.Braccini, Barchi, Soldati. All.: Belli.

SOLAROLO: Lusa, Mengozzi, Poggesi, Savini, Nastase, Mongardi (10' st Cuomo), Santucci, Menicucci (1' st Costa), Andreoli, Fernandi, Piancastelli (31' st Protti). A disp.: Zannoni, Maltoni, Karaj, De Marco. All.: Montalti.

ARBITRO: Dossetto di Pinerolo.

RETI: 8' pt Montesi, 44' pt Pungelli, 15' st Andreoli, 45' st Mengozzi.

AMMONITI: Pungelli, Poggesi, Menicucci, Piancastelli.

ESPULSI: 40' st Montalti.

SAN PIERO IN BAGNO Clamorosa rimonta del fanalino di coda Solarolo a spese della Sampierana, che dopo un tempo conduceva per due reti a zero. Vantaggio bianconero al 4': Bolognesi da calcio di punizione serve Montesi, che si presenta solo davanti al portiere e lo batte imparabilmente. Al 44' il raddoppio: Pungelli riceve palla al centro dell'area, si gira e con un gran tiro batte per la seconda volta Lusa. Nel secondo tempo il Solarolo prova con più convinzione a cercare la rete, trovandola al 60' con un diagonale di Andreoli. Nel finale Mengozzi si libera del marcatore e batte Ravaioli per la seconda volta.