Eccellenza, il Rimini al Neri con il Russi. Insidia Osteria Grande per l'Imolese

Pietracuta in casa con il Sanpaimola, per il Novafeltria trasferta a Comacchio

La quarta giornata del girone B di Eccellenza registra il ritorno del Rimini al Neri, dopo la vittoria alla seconda giornata contro il Novafeltria. I biancorossi allenati da Gadda ospiteranno il Russi, squadra solida che ha battuto di misura la Fratta Terme, pareggiato a reti inviolate con il Medicina Fossatone e per 1-1 con il Castenaso. Squadra dunque di categoria, ma che difficilmente potrà creare grossi fastidi al Rimini, finora solidissimo dal punto di vista difensivo, con zero gol al passivo. Piuttosto c'è l'impressione che la manovra offensiva dipenda molto, moltissimo da Cicarevic, soprattutto quando manca l'altro fantasista, Carlini. Finora l'unica squadra a punteggio pieno, con i biancorossi, è stata l'Imolese, oggi impegnata in casa, ma contro la grintosa Osteria Grande, reduce da una Grande salvezza (G maiuscola anche in questo caso...). Un pari per 1-1 col Pietracuta, 4 reti rifilate a domicilio al Futball Cava Ronco e lo 0-0 con il Medicina Fossatone hanno portato cinque punti ai ragazzi di Melotti, che oggi avranno tanti tifosi in più: quelli del Rimini, che vogliono al più presto il primato in solitaria. La Sammaurese sarà impegnata sul campo di un Castenaso che cerca continuità e deve risalire un po' la china in classifica. Occasione che ha il Pietracuta, in casa con il Sanpaimola, mentre il Novafeltria fa visita alla Comacchiese, già due sconfitte in questa stagione. Cerca punti il Santarcangelo in casa della Fratta Terme, che ha tolto lo zero dalla classifica espugnando il Calbi di Cattolica contro il San Marino. Per la Savignanese un test importante per verificare l'impatto nella categoria in casa della matricola Valsanterno. Completa il turno la sfida tra Massa Lombarda, in classifica per ora è il terzo incomodo nella sfida tra Rimini e Imolese per il primato, e il fanalino di coda Futball Cava Ronco.