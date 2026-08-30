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Eccellenza: il Russi esordisce con una vittoria, Fratta Terme battuta 1-0

Decide un gol di Brigliadori al 39'

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
30 agosto 2026 19:20
Eccellenza: il Russi esordisce con una vittoria, Fratta Terme battuta 1-0 -
Provincia di Ravenna
Sport
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Russi - Fratta Terme 1-0

RUSSI: Sarini, Magrini, Dradi, Bertoni (37’st Gualandi), Colombo, Buscherini (34’st Savelli), Venturi (19’st Zela), Zattini, Grazhdani, Brigliadori (10’st Battiloro), Guidi (34’st Saporetti). A disposizione: Paoloni, Gualandi, Trocchia, Bandini, Savelli, Zela, Biondelli, Battiloro, Saporetti. Allenatore: Ferrario Stefano

FRATTA TERME: Lombardi, Pezzi, Crociati (37’st Errani), Panzavolta, Sedioli, Vukaj (26’st Ghetti), Spadaro, Marozzi (44’st Candoli), Colli (17’st Ndiae), Montesi, Ravaioli. A disposizione: Lonzardi, Siboni, Antonelli, Giunchi, Errani, Ndiae, Ghetti, Gningue, Candoli. Allenatore: Malandri Enrico

Arbitro: Ferri di Bologna

Reti: 39’pt Brigliadori

Ammoniti: Sarini, Bertoni, Zela, Battiloro, Pezzi, Vukaj.

RUSSI Il Russi, tra le mura amiche di un Bucci pieno di tifosi, apre la stagione con una importante vittoria contro la Fratta Terme. Dopo una prima parte di tempo in cui i falchetti dominano il possesso senza impensierire il portiere Lombardi, Brigliadori spezza l’equilibrio: gran giocata di Grazhdani che con una finta si libera in area ma manca il tiro, la palla rimane a disposizione di Brigliadori che lesto supera il portiere in uscita.

Nella ripresa la Fratta si fa sotto e prova a riportare in parità la partita ma senza impensierire Sarini. Il colpo del definitivo ko capita sui piedi di Battiloro che, ben servito al limite dell’area da Savelli, scarica una conclusione debole che viene parata dal portiere ospite. Dopo ben sette minuti di recupero, causa un infortunio di Bertoni, l’arbitro fischia la fine del primo match della stagione.

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