Eccellenza, il Novafeltria Calcio vede il ripescaggio: attesa l'ufficialità

Le iscrizioni alla Serie D aprono scenari favorevoli ai gialloblu, manca l'ufficialità

Per il Novafeltria si stano spalancando le porte dell'Eccellenza, anche se il condizionale resta d'obbligo. Ad oggi, infatti, non esiste alcuna ufficialità, che potrebbe arrivare soltanto nei primi giorni di agosto, al termine dell'iter federale. Lo scenario si sta delineando in seguito alla chiusura delle iscrizioni al campionato di Serie D 2026-2027, avvenuta venerdì 10 luglio. Come comunicato dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono state presentate 159 domande di iscrizione, mentre l'organico della categoria prevede 162 società. Al momento risultano quindi tre posti da coprire attraverso i ripescaggi. Tra le società che guardano con fiducia al salto di categoria c'è il Fiorenzuola Calcio. Secondo quanto riportato dai colleghi di SportPiacenza, il club avrebbe ormai la certezza del ripescaggio in Serie D, anche se manca ancora il provvedimento ufficiale della Federazione. Se questa ipotesi dovesse concretizzarsi, si libererebbe un posto nel campionato di Eccellenza dell'Emilia-Romagna per il Novafeltria. Tuttavia, anche in questo caso la società del presidente Grazia e del vicepresidente Pavani dovrà attendere: i termini per le iscrizioni al campionato di Eccellenza scadranno il 20 luglio e solo successivamente il quadro potrà definirsi con precisione. "Le iscrizioni alla Serie D si sono concluse con 159 domande presentate, non con 159 squadre definitivamente iscritte", precisa il presidente della Figc Emilia Romagna, Simone Alberici alla nostra redazione. "Ora tutte le richieste dovranno essere esaminate. Solo le società in possesso di tutti i requisiti saranno ammesse. Se qualcuna non dovesse superare i controlli, potrebbero liberarsi ulteriori posti in Serie D e, di conseguenza, aumentare anche gli spazi disponibili per i ripescaggi nei campionati regionali, compresa l'Eccellenza". Sul ripescaggio del Fiorenzuola, Alberici mantiene la massima prudenza. Non c'è ancora nulla di ufficiale. Se il Fiorenzuola sostiene di essere fiducioso avrà certamente le proprie motivazioni, ma oggi non esiste alcun atto ufficiale. Il comunicato pubblicato martedì 15 luglio riporta il Fiorenzuola iscritto in Eccellenza Emilia-Romagna. Per i ripescaggi in Serie D bisogna attendere: sono state presentate 13 domande e tutte dovranno essere valutate, anche perché potrebbero emergere criticità legate ai requisiti richiesti". Il presidente della Figc Emilia-Romagna evidenzia inoltre un dato significativo: "Tra le 13 domande di ripescaggio in Serie D, quattro arrivano da società emiliano-romagnole: Coriano, Ars et Labor Ferrara, Imolese e Fiorenzuola. Il Fiorenzuola è molto ottimista sul proprio ripescaggio e ne prendiamo atto. Se questa prospettiva sarà confermata, si libererà un posto in Eccellenza che, secondo la graduatoria, spetterebbe alla Vis Novafeltria. Ma questo lo sapremo soltanto quando tutti gli atti saranno ufficializzati". La Vis Novafeltria Calcio resta in attesa delle decisioni ufficiali della Figc e della Lega Nazionale Dilettanti, che nelle prossime settimane definiranno in via definitiva la composizione dei campionati.