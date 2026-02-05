Ecco come cambierà Riccione Paese: tra verde, ombra e murales. Ma incognita velocità auto

La sindaca rassicura: "Controlleremo la velocità dei mezzi"

Il percorso di riqualificazione di Riccione Paese entra in una fase sempre più concreta. L'annuncio arriva dall'amministrazione comunale, dopo l'incontro di questa mattina (giovedì 5 febbraio) tra l'amministrazione comunale riccionese, residenti e operatori economici del quartiere. Al centro della discussione, alla quale hanno partecipato i componenti della giunta, i tecnici comunali e il progettista, l’architetto Andrea Matteoni, c'è stato, evidenzia l'amministrazione comunale, "l’ambizioso piano per trasformare Corso Fratelli Cervi in un salotto urbano moderno, funzionale e, soprattutto, accogliente".

"Il nuovo concept architettonico - spiega l'amministrazione comunale - si muove lungo una direttrice chiara: liberare lo spazio dal superfluo per restituirlo ai cittadini, puntando con decisione sulla creazione di ampie zone d'ombra. L’idea, che ha riscosso apprezzamento già durante il primo incontro, è quella di alleggerire il viale eliminando gli attuali elementi di arredo urbano che ostacolano il passaggio di pedoni e ciclisti, sostituendoli elementi molto più leggeri e con un sistema di ombreggiature e piante di agrumi. Le nuove vele e le essenze arboree non avranno solo una funzione estetica, ma serviranno a creare un microclima piacevole, rendendo la passeggiata nel cuore del Paese più fresca e vivibile anche durante le giornate più calde, grazie a un sapiente gioco di luci e ombre".

A questo rinnovato comfort ambientale, la sindaca Angelini ha proposto di aggiungere un forte richiamo all'identità locale attraverso la realizzazione di murales che ritraggano i personaggi che hanno fatto la storia del Paese, un modo per valorizzare il passato del borgo attraverso il linguaggio visivo contemporaneo.

Durante il dibattito con residenti e operatori, la sindaca ha rassicurato spiegando che ogni criticità verrà superata in fase di progettazione definitiva: dalla gestione della velocità delle auto, che dovrà essere rigorosamente controllata una volta rimossi gli ostacoli fisici degli attuali arredi, fino all'ottimizzazione delle tende per il periodo invernale e alla prevista manifestazione di interesse rivolta ai proprietari che saranno coinvolti dagli interventi di riqualificazione. L'obiettivo dell’amministrazione è quello di garantire una fruibilità totale del centro storico in ogni mese dell'anno.

“Sono molto soddisfatta del clima di collaborazione che si è instaurato - ha dichiarato la sindaca Daniela Angelini al termine dell'incontro - Quello che stiamo definendo insieme non è solo un restyling estetico, ma una visione strategica che mette al centro la mobilità sostenibile e il valore storico del nostro Paese. Stiamo trasformando una suggestione iniziale in un progetto solido e definitivo che in breve tempo cambierà il volto di questa parte fondamentale di Riccione”.

Il dialogo proseguirà nelle prossime settimane con un nuovo incontro del Tavolo, con l’obiettivo di chiudere la fase partecipativa e dare il via in tempi brevi alla progettazione esecutiva e ai successivi lavori di riqualificazione.