Ecco come sarà il nuovo Young Santarcangelo: il ds Scattolari, "Giocheremo offensivi, uomo su uomo"

Dopo gli acquisti di Golinucci e Marconi, in arrivo altri 4 giocatori

di Riccardo Giannini

Un portiere e un difensore centrale già arrivati, altre quattro caselle da coprire: il terzino sinistro, due attaccanti esterni e un centravanti. Lo Young Santarcangelo è pronto ad affrontare l'avventura in Eccellenza, ma non da comparsa: l'obiettivo è posizionarsi nella parte sinistra della classifica. "Santarcangelo è una piazza che anche in Eccellenza non si può accontentare della salvezza", evidenzia il ds Luca Scattolari. Già dal principio il ds si è mosso sul mercato per allestire una squadra competitiva per il campionato di Eccellenza: i primi due acquisti infatti hanno già disputato stagioni in questa categoria, anche nella stessa squadra. Si tratta del portiere Mattia Golinucci (2004) e il difensore Nicolò Marconi (2002), arrivati dal Gambettola: "Sono due ragazzi che abbiamo seguito in questi anni - racconta Scattolari - e Mattia è un portiere che ha già esperienza in questi campionati e grandi margini di miglioramento. Nicolò lo conosco da bambino, per i suoi trascorsi a Santarcangelo. Era un obiettivo importante di mercato, anche per la sua mentalità, che lo porta ad affrontare ogni partita con la voglia di crescere".

Il nuovo Young Santarcangelo tra 4-3-3 e 3-4-1-2

Golinucci in porta, con Chiarabini alle sue spalle. Marconi leader del reparto difensivo: mister Riccipetitoni dovrebbe ripartire dal 4-3-3, anche se il 3-4-1-2 della passata stagione non è accantonato del tutto. "Prima del modulo c'è la valutazione dell'occupazione degli spazi. Saremo una squadra che giocherà con tanti duelli e tanta ricerca degli uno contro uno, sia in difesa che in attacco. Giocheremo molto offensivi", evidenzia Scattolari. In difesa manca un terzino sinistro da affiancare a Francesco Rocchi. Il pacchetto dei centrali annovera, oltre a Marconi, anche Luca Zaghini, Daniele Maioli, Matteo Guidi. I terzini di fascia destra sono invece Federico Bascioni e Damiano Galassi. A centrocampo il perno è Emi Vukaj, poi tanta qualità con Nicola Zanni e Leonardo Fuchi. A completare il pacchetto di mezzo Cristian Parma, Francesco Arduini e Gianmaria Bianchi. "Bianchi e Arduini sono due giocatori bravi a recuperare palla, Zanni e Fuchi, ma anche lo stesso Parma sono giocatori di gamba, che hanno tanto chilometraggio. Sicuramente hanno spiccate doti offensive, ma hanno capacità di ripiegare", commenta il ds. In attacco si cercano un centravanti e due esterni offensivi. In rosa sono stati confermati Francesco Drudi e i bomber della promozione, Giacomo Cecconi e Luca Sorrentino: quest'ultimo può giocare nel tridente come centravanti o come esterno, nell'attacco a due affiancare un centravanti boa.