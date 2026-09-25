Ecco il calendario della Motogp 2027: a Misano si corre il 9 e 10 settembre

Due i nuovi circuiti: Argentina e Australia

È stato ufficializzato il calendario MotoGP 2027. In una nuova era caratterizzata dall’introduzione delle nuove moto, 22 Gran Premi vedranno lo sport più emozionante del mondo correre in ogni angolo del pianeta da marzo a novembre, per un’altra stagione da record. Il calendario toccherà cinque continenti e accoglierà due nuovi circuiti. Il primo è Buenos Aires, a conferma del sempre maggiore consolidamento della presenza della MotoGP in Sud America. Il ritorno del campionato in Argentina arriva dopo le tappe in Brasile, con il Season Launch a Rio de Janeiro e il secondo appuntamento a Goiânia, sede del Round 3. L’Autódromo Oscar y Juan Gálvez, situato nella splendida capitale argentina, ospiterà il Round 4 della stagione 2027. Il secondo è l’attesissimo debutto della MotoGP sul nuovo Adelaide Street Circuit, che ospiterà il penultimo Gran Premio dell’anno. Il South Australia sarà teatro di un vero e proprio spettacolo per il Round 21, con il titolo ancora in palio mentre la MotoGP correrà in uno scenario unico, nel cuore della città. L'Italia mantiene ovviamente l'appuntamento del Mugello, nel weekend del 30 maggio, mentre al Misano World Circuit si correrà nel weekend del 12 settembre.