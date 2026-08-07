Ecco il calendario dell'Eccellenza: Rimini inizia a San Mauro, prima al Neri con il Novafeltria
Ecco il calendario dell'Eccellenza: Rimini inizia a San Mauro, prima al Neri con il Novafeltria
Al debutto in Eccellenza - 30 agosto . il Rimini è di scena a San Mauro Mare mentre il Novafeltria ospita il Castenaso ed il Pietracuta va in trasferta a Osteria Grande. Alla seconda giornata al Neri Rimini- Novafeltria e derby Pietracuta - San Marino.
IL CALENDARIO
1ª GIORNATA Andata 30/08/26 ore 17:30 Ritorno 06/01/27 ore 14:30 F.C.YOUNG SANTARCANGELO – MEDICINA FOSSATONE S.S.D. INTER SM SAMMAURESE – RIMINI CALCIO SSD ARLOSTERIA GRANDE A.S.D. – PIETRACUTA A.S.D. RUSSI S.R.L. SSD – FRATTA TERME SAN MARINO CALCIO – IMOLESE FOOTBALL CLUB SSD SANPAIMOLA – FUTBALL CAVA RONCO SAVIGNANESE – COMACCHIESE 2015 VALSANTERNO 2009 – MASSA LOMBARDA VIS NOVAFELTRIA CALCIO – CASTENASO CALCIO
2ª GIORNATAAndata 06/09/26 ore 17:30 Ritorno 10/01/27 ore 14:30 CASTENASO CALCIO – SAVIGNANESE COMACCHIESE 2015 – VALSANTERNO 2009 FRATTA TERME – INTER SM SAMMAURESE FUTBALL CAVA RONCO – OSTERIA GRANDE A.S.D. IMOLESE FOOTBALL CLUB SSD – F.C.YOUNG SANTARCANGELO MASSA LOMBARDA – SANPAIMOLA MEDICINA FOSSATONE S.S.D. – RUSSI S.R.L. SSD PIETRACUTA A.S.D. – SAN MARINO CALCIO RIMINI CALCIO SSD ARL – VIS NOVAFELTRIA CALCIO
3ª GIORNATAAndata 13/09/26 ore 15:30 Ritorno 17/01/27 ore 14:30 F.C.YOUNG SANTARCANGELO – RIMINI CALCIO SSD ARLFUTBALL CAVA RONCO – PIETRACUTA A.S.D.INTER SM SAMMAURESE – COMACCHIESE 2015 OSTERIA GRANDE A.S.D. – MEDICINA FOSSATONE S.S.D. RUSSI S.R.L. SSD – CASTENASO CALCIO SAN MARINO CALCIO – FRATTA TERME SANPAIMOLA – IMOLESE FOOTBALL CLUB SSD SAVIGNANESE – MASSA LOMBARDA VIS NOVAFELTRIA CALCIO – VALSANTERNO 2009
4ª GIORNATAAndata 20/09/26 ore 15:30 Ritorno 24/01/27 ore 14:30 CASTENASO CALCIO – INTER SM SAMMAURESE COMACCHIESE 2015 – VIS NOVAFELTRIA CALCIO FRATTA TERME – F.C.YOUNG SANTARCANGELO IMOLESE FOOTBALL CLUB SSD – OSTERIA GRANDE A.S.D. MASSA LOMBARDA – FUTBALL CAVA RONCO MEDICINA FOSSATONE S.S.D. – SAN MARINO CALCIO PIETRACUTA A.S.D. – SANPAIMOLA RIMINI CALCIO SSD ARL – RUSSI S.R.L. SSD
5ª GIORNATAAndata 27/09/26 ore 15:30 Ritorno 31/01/27 ore 14:30 F.C.YOUNG SANTARCANGELO – COMACCHIESE 2015 FUTBALL CAVA RONCO – MEDICINA FOSSATONE S.S.D. INTER SM SAMMAURESE – SAVIGNANESE OSTERIA GRANDE A.S.D. – RIMINI CALCIO SSD ARLPIETRACUTA A.S.D. – IMOLESE FOOTBALL CLUB SSD RUSSI S.R.L. SSD – VALSANTERNO 2009 SAN MARINO CALCIO – CASTENASO CALCIO SANPAIMOLA – FRATTA TERME VIS NOVAFELTRIA CALCIO – MASSA LOMBARDA
6ª GIORNATAAndata 04/10/26 ore 15:30 Ritorno 07/02/27 ore 14:30 CASTENASO CALCIO – F.C.YOUNG SANTARCANGELO COMACCHIESE 2015 – RUSSI S.R.L. SSD FRATTA TERME – OSTERIA GRANDE A.S.D. IMOLESE FOOTBALL CLUB SSD – FUTBALL CAVA RONCO MASSA LOMBARDA – PIETRACUTA A.S.D. MEDICINA FOSSATONE S.S.D. – SANPAIMOLA RIMINI CALCIO SSD ARL – SAN MARINO CALCIOSAVIGNANESE – VIS NOVAFELTRIA CALCIO VALSANTERNO 2009 – INTER SM SAMMAURESE
7ª GIORNATAAndata 11/10/26 ore 15:30 Ritorno 14/02/27 ore 14:30 F.C.YOUNG SANTARCANGELO – SAVIGNANESE FUTBALL CAVA RONCO – RIMINI CALCIO SSD ARLIMOLESE FOOTBALL CLUB SSD – MEDICINA FOSSATONE S.S.D. INTER SM SAMMAURESE – MASSA LOMBARDA OSTERIA GRANDE A.S.D. – COMACCHIESE 2015 PIETRACUTA A.S.D. – FRATTA TERME RUSSI S.R.L. SSD – VIS NOVAFELTRIA CALCIO SAN MARINO CALCIO – VALSANTERNO 2009 SANPAIMOLA – CASTENASO CALCIO
8ª GIORNATAAndata 18/10/26 ore 15:30 Ritorno 21/02/27 ore 14:30 CASTENASO CALCIO – OSTERIA GRANDE A.S.D. COMACCHIESE 2015 – SAN MARINO CALCIO FRATTA TERME – FUTBALL CAVA RONCO MASSA LOMBARDA – IMOLESE FOOTBALL CLUB SSD MEDICINA FOSSATONE S.S.D. – PIETRACUTA A.S.D. RIMINI CALCIO SSD ARL – SANPAIMOLASAVIGNANESE – RUSSI S.R.L. SSD VALSANTERNO 2009 – F.C.YOUNG SANTARCANGELO VIS NOVAFELTRIA CALCIO – INTER SM SAMMAURESE
9ª GIORNATAAndata 25/10/26 ore 14:30 Ritorno 28/02/27 ore 14:30 F.C.YOUNG SANTARCANGELO – INTER SM SAMMAURESE FUTBALL CAVA RONCO – COMACCHIESE 2015 IMOLESE FOOTBALL CLUB SSD – RIMINI CALCIO SSD ARLMEDICINA FOSSATONE S.S.D. – FRATTA TERME OSTERIA GRANDE A.S.D. – SAVIGNANESE PIETRACUTA A.S.D. – CASTENASO CALCIO RUSSI S.R.L. SSD – MASSA LOMBARDA SAN MARINO CALCIO – VIS NOVAFELTRIA CALCIO SANPAIMOLA – VALSANTERNO 2009
10ª GIORNATAAndata 28/10/26 ore 20:30 Ritorno 07/03/27 ore 14:30 CASTENASO CALCIO – FUTBALL CAVA RONCO COMACCHIESE 2015 – SANPAIMOLA FRATTA TERME – IMOLESE FOOTBALL CLUB SSD INTER SM SAMMAURESE – RUSSI S.R.L. SSD MASSA LOMBARDA – MEDICINA FOSSATONE S.S.D. RIMINI CALCIO SSD ARL – PIETRACUTA A.S.D.SAVIGNANESE – SAN MARINO CALCIO VALSANTERNO 2009 – OSTERIA GRANDE A.S.D. VIS NOVAFELTRIA CALCIO – F.C.YOUNG SANTARCANGELO
11ª GIORNATAAndata 01/11/26 ore 14:30 Ritorno 14/03/27 ore 14:30 F.C.YOUNG SANTARCANGELO – MASSA LOMBARDA FRATTA TERME – RIMINI CALCIO SSD ARLFUTBALL CAVA RONCO – SAVIGNANESE IMOLESE FOOTBALL CLUB SSD – COMACCHIESE 2015 MEDICINA FOSSATONE S.S.D. – CASTENASO CALCIO OSTERIA GRANDE A.S.D. – INTER SM SAMMAURESE PIETRACUTA A.S.D. – VALSANTERNO 2009 SAN MARINO CALCIO – RUSSI S.R.L. SSD SANPAIMOLA – VIS NOVAFELTRIA CALCIO
12ª GIORNATAAndata 08/11/26 ore 14:30 Ritorno 17/03/27 ore 20:30 CASTENASO CALCIO – IMOLESE FOOTBALL CLUB SSD COMACCHIESE 2015 – PIETRACUTA A.S.D. INTER SM SAMMAURESE – SAN MARINO CALCIO MASSA LOMBARDA – FRATTA TERME RIMINI CALCIO SSD ARL – MEDICINA FOSSATONE S.S.D.RUSSI S.R.L. SSD – F.C.YOUNG SANTARCANGELO SAVIGNANESE – SANPAIMOLA VALSANTERNO 2009 – FUTBALL CAVA RONCO VIS NOVAFELTRIA CALCIO – OSTERIA GRANDE A.S.D.
13ª GIORNATAAndata 15/11/26 ore 14:30 Ritorno 21/03/27 ore 14:30 FRATTA TERME – COMACCHIESE 2015 FUTBALL CAVA RONCO – INTER SM SAMMAURESE IMOLESE FOOTBALL CLUB SSD – SAVIGNANESE MEDICINA FOSSATONE S.S.D. – VALSANTERNO 2009 OSTERIA GRANDE A.S.D. – F.C.YOUNG SANTARCANGELO PIETRACUTA A.S.D. – VIS NOVAFELTRIA CALCIO RIMINI CALCIO SSD ARL – CASTENASO CALCIOSAN MARINO CALCIO – MASSA LOMBARDA SANPAIMOLA – RUSSI S.R.L. SSD
14ª GIORNATAAndata 22/11/26 ore 14:30 Ritorno 04/04/27 ore 15:30 CASTENASO CALCIO – FRATTA TERME COMACCHIESE 2015 – MEDICINA FOSSATONE S.S.D. F.C.YOUNG SANTARCANGELO – SAN MARINO CALCIO INTER SM SAMMAURESE – SANPAIMOLA MASSA LOMBARDA – RIMINI CALCIO SSD ARLRUSSI S.R.L. SSD – OSTERIA GRANDE A.S.D. SAVIGNANESE – PIETRACUTA A.S.D. VALSANTERNO 2009 – IMOLESE FOOTBALL CLUB SSD VIS NOVAFELTRIA CALCIO – FUTBALL CAVA RONCO
15ª GIORNATAAndata 29/11/26 ore 14:30 Ritorno 11/04/27 ore 15:30 CASTENASO CALCIO – MASSA LOMBARDA FRATTA TERME – VALSANTERNO 2009 FUTBALL CAVA RONCO – RUSSI S.R.L. SSD IMOLESE FOOTBALL CLUB SSD – VIS NOVAFELTRIA CALCIO MEDICINA FOSSATONE S.S.D. – SAVIGNANESE OSTERIA GRANDE A.S.D. – SAN MARINO CALCIO PIETRACUTA A.S.D. – INTER SM SAMMAURESE RIMINI CALCIO SSD ARL – COMACCHIESE 2015SANPAIMOLA – F.C.YOUNG SANTARCANGELO
16ª GIORNATAAndata 06/12/26 ore 14:30 Ritorno 18/04/27 ore 15:30 COMACCHIESE 2015 – MASSA LOMBARDA F.C.YOUNG SANTARCANGELO – PIETRACUTA A.S.D. INTER SM SAMMAURESE – MEDICINA FOSSATONE S.S.D. OSTERIA GRANDE A.S.D. – SANPAIMOLA RUSSI S.R.L. SSD – IMOLESE FOOTBALL CLUB SSD SAN MARINO CALCIO – FUTBALL CAVA RONCO SAVIGNANESE – RIMINI CALCIO SSD ARLVALSANTERNO 2009 – CASTENASO CALCIO VIS NOVAFELTRIA CALCIO – FRATTA TERME
17ª GIORNATAAndata 13/12/26 ore 14:30 Ritorno 25/04/27 ore 15:30 CASTENASO CALCIO – COMACCHIESE 2015 FRATTA TERME – SAVIGNANESE FUTBALL CAVA RONCO – F.C.YOUNG SANTARCANGELO IMOLESE FOOTBALL CLUB SSD – INTER SM SAMMAURESE MASSA LOMBARDA – OSTERIA GRANDE A.S.D. MEDICINA FOSSATONE S.S.D. – VIS NOVAFELTRIA CALCIO PIETRACUTA A.S.D. – RUSSI S.R.L. SSD RIMINI CALCIO SSD ARL – VALSANTERNO 2009SANPAIMOLA – SAN MARINO CALCIO
QUI il calendario completo