Ecco il nuovo sottopasso ciclopedonale di via Verenin Grazia: quartiere Orsoleto collegato alla zona mare

L'inaugurazione sabato 13 dicembre

È stata completata l'opera strategica del nuovo sottopasso ciclopedonale di via Verenin Grazia, che collega la zona mare con l'entroterra superando la barriera della SS16. Domani (sabato 13 dicembre), alle 11, si terrà l'inaugurazione del nuovo sottopasso ciclopedonale realizzato in corrispondenza della rotatoria tra via Verenin Grazia e la Statale 16, a Viserbella. La cerimonia vedrà la partecipazione dell'Assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli, di alcuni tecnici del Comune, dei rappresentanti della ditta esecutrice e di alcuni amministratori locali.

Il sottopasso ciclopedonale completato rappresenta un intervento fondamentale di ricucitura urbana che supera la barriera della Statale 16, collegando la pista ciclopedonale di via Verenin Grazia con via Del Rivo e unendo l'abitato a monte con la parte a mare della città. L'opera si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione dell'area che ha già visto la realizzazione della nuova rotatoria sulla SS16, portando benefici significativi per i residenti del quartiere Orsoleto, tra cui una nuova strada di accesso sicuro alla statale. L'opera, sviluppata con due rampe per ciclisti e pedoni, è stata progettata per incentivare la mobilità sostenibile in una zona che ha registrato un notevole incremento demografico. Il progetto è stato finanziato nell'ambito del Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020.

Con il completamento del sottopasso, adesso si guarda al futuro con la realizzazione della pista ciclabile lungo via Verenin Grazia. La progettazione si svilupperà nel 2026, anno in cui prenderanno avvio anche i lavori. Il progetto prevede una pista ciclopedonale bidirezionale di 2,5 metri, con spartitraffico, banchine erbose, colorazione delle aree per la visibilità e illuminazione Led. Il costo complessivo è di un milione di euro, di cui 750 mila finanziati dalla Regione Emilia-Romagna. La pista collegherà via Verenin Grazia alla Ciclovia Adriatica tramite la Linea 1 della Bicipolitana, in linea con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.

"Questo sottopasso rappresenta un'opera strategica di ricucitura urbana che abbatte finalmente la barriera della Statale 16 – dichiara l’Amministrazione comunale –. Restituiamo alla cittadinanza un collegamento sicuro e sostenibile tra la zona mare e il quartiere Orsoleto, un’area in forte crescita demografica, che si aggiunge a tutte le opere simili, già inaugurate in questi anni, tutte orientate a incentivare la mobilità dolce. Si tratta di un intervento che si inserisce in una visione complessiva di riqualificazione del territorio, dove infrastrutture moderne e attenzione all'ambiente camminano insieme per migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini”.