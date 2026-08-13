Eclissi e tramonto: spettacolo nel cielo di Gabicce Monte mercoledì sera

Il raro fenomeno astronomico si è tinto dei colori del tramonto: lo scatto di un nostro lettore da Gabicce Monte

Un cielo dai colori spettacolari ha fatto da cornice all’eclissi di Sole osservata mercoledì sera, 12 agosto, da Gabicce Monte. A immortalare il suggestivo momento è stato un nostro lettore, che ci ha inviato fotografie in cui il fenomeno astronomico si unisce alle calde tonalità del tramonto. Un’immagine particolarmente suggestiva, che racconta uno degli spettacoli offerti dal cielo e dal panorama di Gabicce Monte.

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