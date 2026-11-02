Ecomondo 2026 arriva alla Fiera di Rimini

Sono più di 1.800 i marchi espositori, con quelli esteri in aumento del 19% rispetto al 2025

Apre domani mattina alla Fiera di Rimini Ecomondo 2026, l'expo internazionale sull'economia circolare, organizzata da Italian Exhibition Group (Ieg) fino a venerdì 6 novembre. Ad inaugurare la 29a edizione, alle 10:30, sarà il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.



Sono più di 1.800 i marchi espositori, con quelli esteri in aumento del 19% rispetto al 2025. Oltre 1.000 gli hosted buyer da Europa, Medio Oriente, India, Pakistan, Cina, Sud Est asiatico, Nord Africa, Africa Subsahariana, Nord America e America Latina, coinvolti in collaborazione col Ministero degli Esteri e l'Ice, l'Agenzia per la promozione all'estero delle imprese italiane.



Sono attesi più di 60 rappresentanti di associazioni internazionali e di numerosi membri associati, espressione dei settori merceologici della manifestazione, provenienti da diversi Paesi, tra cui Egitto, Marocco, Grecia, Serbia, Ungheria, Spagna e Sudafrica. Presenti anche 14 collettive estere da Austria, Belgio, Canada, Cile, Cina, Danimarca, Germania, Norvegia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Svizzera, con oltre 100 aziende.



Per la prima volta, sarà presente come Paese ospite il Messico, una delle economie più dinamiche dell'America Latina, mentre le associazioni africane avranno a disposizione un'area dedicata al business e al networking nell'Africa Investment Hub.



Oltre alla parte espositiva delle imprese, Ecomondo ospita anche una parte di convegni e forum, con oltre 70 appuntamenti curati dal Comitato Tecnico Scientifico internazionale presieduto dal professor Fabio Fava. Al centro del palinsesto, le riflessioni su come ridurre le pressioni sull'ambiente e su come preservare, ripristinare e rigenerare gli ecosistemi, ma anche sull'attuazione dell'economia circolare nelle filiere industriali, sullo scenario normativo europeo, sulla finanza e sulla cooperazione internazionale nel Mediterraneo e in Africa.



Le prime due giornate si apriranno con la 15esima edizione degli Stati Generali della Green Economy, organizzati fino a mercoledì 4 dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile di Edo Ronchi. (ANSA).