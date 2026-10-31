Ecomondo 2026, Rimini si prepara alla Fiera: strade chiuse, oltre 80 agenti al giorno e navette speciali

Dal 3 al 6 novembre scatta il piano straordinario della viabilità per gestire l’afflusso dei visitatori

Dal 3 al 6 novembre la Fiera di Rimini ospita la 29esima edizione di Ecomondo, manifestazione internazionale dedicata alla green, blue e circular economy. Per quattro giorni, imprese, istituzioni, università, centri di ricerca, professionisti e operatori del settore si incontrano per confrontarsi sulle tecnologie, le strategie e le soluzioni che accompagnano la transizione ecologica.

L’Amministrazione comunale in collaborazione con Italian Exhibition Group, ha predisposto per l’occasione un piano straordinario di presidio e gestione della mobilità, per agevolare la circolazione in prossimità del quartiere fieristico, sulla Statale 16, sulla Statale 9 e lungo le arterie che collegano la zona mare e il centro cittadino con la Fiera.

Saranno oltre 80 gli agenti di Polizia Locale impegnati ogni giorno sulle strade, per un impiego complessivo di oltre 300 operatori distribuiti nei tre turni giornalieri durante le quattro giornate della manifestazione. Gli agenti saranno presenti a tutti gli ingressi della fiera per regolare i flussi diretti ai parcheggi e controllare la viabilità e la sosta nelle aree circostanti.

Chiusura temporanea nelle strade vicine alla Fiera

Dal 3 al 6 novembre, dalle ore 8 alle 15 (o comunque fino alla conclusione delle esigenze operative e alla riapertura decisa dalla Polizia locale) il Comune ha disposto la chiusura totale temporanea al traffico di alcune strade limitrofe al quartiere fieristico. Le strade interessate dal provvedimento sono: via Turchetta, nel tratto dalla traversa posta sul retro dell’attività al civico 93 fino al termine della strada, in direzione mare; via Togliatti, nel tratto da via Turchetta in direzione Ravenna fino alla prima intersezione con via De Gasperi; via Imperatrice Teodora, per l’intera estensione; via Teodorico, nel tratto dall’intersezione con via Galla Placidia in direzione Ancona-monte, per l’intero tratto.

Potranno transitare residenti, mezzi diretti ai passi carrai, mezzi di polizia e soccorso, veicoli destinati ad attività economiche e cantieri dell'area, trasporto pubblico di linea e scuolabus. In corrispondenza delle strade chiuse saranno predisposti punti di controllo con transenne e segnaletica di divieto. Steward dedicati controlleranno gli accessi, assicureranno il passaggio dei soggetti autorizzati e indirizzeranno i visitatori verso i parcheggi ufficiali della Fiera, questi serviti dalle navette, che si invita a utilizzare.



Presidi lungo le principali direttrici

Gli agenti presidieranno inoltre le rotatorie dell'asse via XXIII Settembre e viale Matteotti, dove sarà temporaneamente soppressa quella con via Zavagli, con modifiche alla circolazione, limitate ai momenti necessari, nelle rotatorie tra via XXIII Settembre e via Tonale e tra viale Matteotti e le vie Toselli e Umago. Saranno controllati anche il semaforo tra viale Principe Amedeo e via Perseo, la rotatoria Destra del Porto e Perseo, la rotonda Chiara Lubich, l'incrocio tra la Statale 9 e viale Italia e, in uscita, l'asse Cappelli, Maestri del Lavoro e XXV Marzo 1831. I semafori pedonali di viale Matteotti, all'altezza di via Bissolati e della scuola Decio Raggi, e quello di via Coletti presso la scuola Dante Alighieri saranno a lampeggio, con il supporto dei volontari delle associazioni.

In Fiera senz’auto

Per l'occasione, Start Romagna mette a disposizione diversi collegamenti per raggiungere Rimini Fiera in modo comodo e conveniente, con un servizio Shuttle dedicato che si aggiunge alle linee ordinarie.

Per agevolare gli spostamenti dei visitatori, durante le giornate di manifestazione sarà attivo anche uno Shuttle dedicato della Linea 9, che collegherà direttamente la stazione ferroviaria di Rimini al quartiere fieristico, senza fermate intermedie ( qui gli orari ). A questo collegamento speciale si affianca la normale Linea 9, che collega anche l'aeroporto e la stazione ferroviaria con Rimini Fiera, offrendo un'ulteriore possibilità di spostamento.

Dal 3 al 6 novembre saranno inoltre attivi tre collegamenti speciali gratuiti tra le principali zone alberghiere della costa e la Fiera: il bus speciale AB per Marina Centro, San Giuliano Mare e Rivabella; il bus speciale CE di collegamento con Bellaria, Igea Marina, Torre Pedrera, Viserbella, Viserba e Rivabella e il bus speciale D verso Riccione, Miramare, Rivazzurra, Marebello e Bellariva ( qui gli orari ). Il quartiere fieristico è raggiungibile inoltre con le abituali linee del trasporto pubblico locale: la linea 10 dalla zona sud di Rimini, passando per Miramare, Bellariva e Marina Centro e la Linea 5 per la costa nord.

Per chi parte da Riccione, invece, il viaggio può iniziare a bordo del Metromare, il collegamento rapido ed elettrico che permette di raggiungere la stazione ferroviaria di Rimini, da dove è possibile proseguire verso la Fiera utilizzando lo Shuttle dedicato o la Linea 9 (info e orari: www.startromagna.it/servizi/metromare/ )



Per muoversi verso la Fiera si può optare anche per i servizi di biciclette e monopattini elettrici condivisi di Lime e BIT Mobility, che per l’occasione hanno previsto anche speciali promozioni per agevolare gli utenti. Con Lime, utilizzando il codice LIMEXFIERA, è possibile ottenere lo sblocco gratuito del mezzo, corrispondente a uno sconto di un euro, per un massimo di due corse al giorno. Con BIT Mobility, utilizzando il codice ECOMONDOBIT2026, i nuovi iscritti possono usufruire di 20 minuti di corsa gratuita.

Il quartiere fieristico è raggiungibile anche direttamente in treno, grazie alla stazione di RiminiFiera, situata a circa 50 metri dall’Ingresso Sud. La stazione è attiva esclusivamente nelle giornate di manifestazione ed è servita da treni Regionali, Intercity e Frecce.

L’edizione 2026 propone anche Bike to Ecomondo, la challenge riservata ai collaboratori delle aziende espositrici che scelgono la bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro e per raggiungere la manifestazione. Per partecipare è necessario scaricare l’app Wecity, inserire il codice ECOMONDO26, selezionare la propria azienda e registrare gli spostamenti. Dal 3 al 6 novembre sono validi i tragitti effettuati da e verso il quartiere fieristico. Per aderire: www.ecomondo.com/it/visitare/come-arrivare/bike-to-ecomondo .







