Edilizia pubblica e rigenerazione urbana: a Rimini il vertice nazionale Federcasa

Appuntamento a Rimini il 25 e 26 giugno 2026

Sarà Rimini a ospitare l’Assemblea nazionale Federcasa, Federazione italiana per le case popolari e l’edilizia sociale. La giunta di Federcasa, riunitasi nei giorni scorsi, ha dunque accettato la candidatura proposta da Acer Rimini. L’evento si svolgerà il 25 e 26 giugno 2026. Il primo giorno, sono previsti un convegno tematico e la cena sociale. Il secondo giorno si svolgerà invece l’assemblea dei soci. Federcasa, infatti, è una realtà che riunisce 85 enti che, in tutta Italia, costruiscono e gestiscono alloggi di edilizia residenziale pubblica, tra i quali Acer Rimini.

«Siamo orgogliosi di annunciare che Rimini ospiterà a giugno 2026 l’Assemblea Nazionale Federcasa con gli Stati Generali della Casa – dichiara la vicepresidente di Acer Rimini, Claudia Corsini -. Sarà un’occasione unica per mettere al centro del dibattito il diritto all’abitare, le politiche sociali e le nuove sfide che attendono il nostro Paese. Rimini sarà il luogo in cui istituzioni, enti, esperti e cittadini si confronteranno su soluzioni concrete per garantire case dignitose, inclusive e sostenibili, in continuità con l’attenzione che da anni, in tutta la provincia, viene riservata al tema dell’abitare e con i grandi investimenti già avviati in questo settore. Una sfida che prosegue e che riguarda tutti, perché la casa non è solo un tetto, ma il cuore della comunità e della coesione sociale».

«Siamo felici si svolga a Rimini il convegno di Federcasa – aggiunge l’assessore alle Politiche per la casa del Comune di Rimini Kristian Gianfreda -, coglieremo anche questa occasione per una riflessione condivisa tra gli addetti ai lavori a livello nazionale. Siamo in un momento storico di particolare criticità: la difficoltà a reperire soluzioni abitative a lungo termine è diventata una piaga sociale italiana. Un fenomeno che tocca direttamente residenti, lavoratori e istituzioni, e che richiede una sinergia tra tutti i livelli a partire da quelli nazionali».

Quello tra Acer Rimini e Federcasa è un rapporto consolidato nel tempo. La vicepresidente Corsini è componente del Consiglio direttivo di Federcasa. Nel 2023 è stata nominata presidente della Commissione tecnico-consultiva “Gestione sociale”, impegno che si è concretizzato nella stesura di un documento conclusivo presentato, nel giugno scorso, al Senato della Repubblica, nell’ambito dell’iniziativa “Politiche abitatile e rigenerazione urbana”.

«E’ un piacere aver accolto la richiesta di Acer Rimini per lo svolgimento dell’Assemblea nazionale di Giugno 2026 – dichiara il presidente di Federcasa, Marco Buttieri -. Erano diversi anni che l’evento non toccava l’Emilia Romagna, storica regione tra le più attive nelle politiche sociali. Sarà un vero piacere poterci confrontare sui temi legati all’edilizia sociale anche in vista della programmazione del nuovo settennato di contribuzione europea».