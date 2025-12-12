Edilizia pubblica, Rimini accelera: in arrivo nuove regole e criteri per le assegnazioni

Ass. Gianfreda: “Direttive già impartite agli uffici, presto la revisione del regolamento casa”

Rispondendo ad un’interrogazione sul tema avanzata dal consigliere De Sio, l’assessore Kristian Gianfreda ha fatto il punto sull’ordine del giorno votato dal Consiglio Comunale quasi all’unanimità (favorevole maggioranza ed opposizione con la sola eccezione dei consiglieri Lisi e Murano Brunori), che impegnava il sindaco e la giunta a promuovere progetti che consentano di ampliare il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, riservandone una quota alle “categorie socialmente strategiche”, nell’ambito e nelle possibilità delle competenze e degli strumenti a disposizione dell’Amministrazione Comunale.

Un atto condiviso dal Consiglio a cui l’Amministrazione sta dando seguito. “Sono state tempestivamente impartite direttive agli uffici competenti – ha spiegato l’assessore - con l’obiettivo di prevedere nei bandi per le per le future assegnazioni di nuovi immobili (alloggi rientranti nel programma Piers) clausole e precedenze in conformità con quanto previsto nell'Odg approvato dal Consiglio Comunale". In vista di ciò, ed anche allo scopo di introdurre tali criteri nell'aggiornamento delle graduatorie esistenti, sarà presentata al Consiglio Comunale una proposta di modifica del regolamento comunale per la gestione e assegnazione degli alloggi a canone calmierato.

Per quanto riguarda in generale il tema dell'ampliamento del parco di locazioni di edilizia residenziale sociale, “l’amministrazione – ha spiegato l’assessore Gianfreda - sta seguendo tutte le opportunità di ottenere cofinanziamenti specifici. Trovare soluzioni per un Comune non è semplice, in un quadro che vede gli enti locali affrontare un problema nazionale e internazionale con armi decisamente spuntate”.

“Siamo comunque in contatto costante e assiduo con l'assessore regionale alle Politiche abitative Paglia – prosegue - che sta predisponendo un ampio programma di interventi con l'apporto finanziario della Banca europea degli investimenti. Tale programma è rivolto principalmente a recuperare alloggi Erp da tempo esclusi dal circuito delle assegnazioni che, una volta recuperati, saranno posti temporaneamente in Ers. Questa specifica azione ha meno impatto per Rimini rispetto ad altri territori della regione perché il nostro patrimonio di alloggi è aggiornato sotto il profilo delle manutenzioni, dunque questo specifico ramo del finanziamento regionale non ci permette di aumentare in maniera significativa la dotazione di alloggi".

Dal confronto con l’assessore Paglia, aggiunge Gianfreda, "è emerso però un’altra possibilità prevista dal bando che contempla l’inserimento nel programma di altri fabbricati di proprietà pubblica da ristrutturare. In altre parole, il bando contempla che i fondi della Banca europea degli investimenti possano essere utilizzati anche per immobili in aree di proprietà comunale, da destinare a Ers. In questo caso si tratta di un’opportunità importante per Rimini: di concerto con l'assessora alla pianificazione Ridolfi stiamo approfondendo varie ipotesi di immobili ed interventi da candidare nei prossimi mesi in questo bando. E ricordo comunque che sono già in campo progettazioni importanti del Comune su aree già da tempo destinate all’edilizia residenziale pubblica, tra cui ricordo l’ex Moi (Mercato Ortofrutticolo Italiano), area che per caratteristiche, posizione e collegamenti rappresenta una importante opportunità per sviluppare politiche sociali oltre che abitative”.