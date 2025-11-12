Educazione sessuale, è tensione: Valditara attacca l'opposizione, "Sfruttate i femminicidi"

Scontro in Parlamento: il ministro Valditara attacca l’opposizione e scoppia la protesta

È ancora polemica sul disegno di legge che introduce il consenso dei genitori per trattare temi di educazione sessuale nelle scuole medie e superiori. A riaccendere il dibattito è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che durante la discussione degli emendamenti ha perso le staffe, attaccando l’opposizione sui contenuti del testo.

«Ritengo che molte affermazioni fatte dall’opposizione non corrispondano a verità. Sono indignato che voi abbiate detto che questa legge impedisce la lotta contro i femminicidi e che scoraggia la lotta alla violenza di genere. Voi lo avete affermato, vergognatevi, tutto questo non c’è in questa legge», ha dichiarato Valditara rivolgendosi ai banchi delle minoranze.

La reazione non si è fatta attendere. Andrea Casu del Partito Democratico ha condannato le parole del ministro: «Quel “vergognatevi” deve essere ritirato, parole così indegne non sono solo un’offesa nei confronti dell’opposizione, ma nei confronti del Parlamento». Anche Irene Manzi, responsabile scuola del PD, ha sottolineato le discrepanze nel dibattito: «Nel testo originario del disegno di legge è scritto che “per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria sono escluse in ogni caso le attività didattiche e progettuali nonché eventuali attività aventi ad oggetto temi attinenti all’ambito della sessualità”».

L’esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, Marco Grimaldi, ha definito le parole del ministro «arroganti e false» e ha chiesto scuse immediate: «Se il ministro non si scusa, qui fermiamo tutto». Parole simili sono arrivate da Andrea Quartini del Movimento 5 Stelle: «Valditara dovrebbe dare segni di sobrietà, lei è il ministro dell’Istruzione e non della distruzione della prerogativa democratica di quest’Aula».

A sostegno del ministro è intervenuta la deputata della Lega Simonetta Matone, che ha invitato le opposizioni a «smentire le parole del ministro Valditara punto per punto».