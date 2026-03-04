Educazione stradale e lotta al bullismo: nelle scuole di Bellaria arriva il progetto “Piccoli agenti”

Una copia consegnata in omaggio agli alunni di tutte le classi delle scuole primarie di Bellaria Igea Marina

Sarà avviata nei prossimi giorni la distribuzione dell’opuscolo intitolato “Piccoli agenti”, una copia del quale sarà consegnata in omaggio agli alunni di tutte le classi delle scuole primarie di Bellaria Igea Marina.

Come spiega l’Assessore al Benessere giovanile Francesco Grassi, “si tratta di un volume dedicato alla prevenzione in ogni sua forma, che nasce anzitutto dalla conoscenza e dal riconoscimento dell’importanza del Codice della Strada. Proprio l’educazione stradale è quindi un aspetto chiave dell’iniziativa, a cui si unisce la promozione del senso civico e la lotta a ogni forma di bullismo; nella consapevolezza che le indispensabili forme repressive a cui le nostre società fanno affidamento, debbano necessariamente essere accompagnare da politiche preventive, di sensibilizzazione e di condivisione di buone pratiche sin dalla giovanissima età”.

Ispirato da questi principi, il volume si propone come uno strumento che gli studenti possano sfogliare a quattro mani: con un genitore, con un insegnante “o comunque con un membro di quella comunità educante la quale ci auspichiamo sia sempre più coinvolta e accreditata nell’affrontare con i ragazzi temi che esulino dalla mera dimensione didattica.”

L’opuscolo è stato realizzato dalla società Grafidea Immagine, con il Patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina ed il fondamentale supporto in qualità di sponsor di tante realtà del nostro territorio: il cui supporto è stato tale da finanziare il progetto nella sua interezza e senza aggravio di costi per l’Ente comunale. La distribuzione si svolgerà durante questo mese di marzo direttamente in classe durante l’orario di lezione ed avverrà per mano di una rappresentanza della Polizia Locale di Bellaria Igea Marina e della locale Stazione dei Carabinieri.