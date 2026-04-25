Elezioni Morciano, l'avvocato Pierluigi Autunno si candida a sindaco. Ecco la sua lista

“Il nostro motto è: Persone, Trasparenza e Futuro", spiega il candidato sindaco

Morciano di Tutti". Si chiama così la lista civica presentata questa mattina che correrà per le prossime elezioni comunali. Al timone, come candidato sindaco, l’avvocato Pierluigi Autunno.

Il programma di Morciano per tutti*

*il seguente contenuto non è a cura della redazione, ma dell'ufficio stampa di Morciano per tutti

In queste settimane, incontrando tante persone, è nata una cosa semplice ma importante: la voglia di tornare a parlare di Morciano, insieme. Da qui nasce “Morciano di Tutti”, un progetto formato da persone della società civile, con esperienze e competenze diverse ma con un obiettivo comune: rimettere al centro i cittadini.

Oggi sentiamo il bisogno di ricostruire un rapporto vero tra Comune e comunità: più ascolto, più presenza, più collaborazione. Morciano ha tutto per essere un paese vivo e forte: commercianti, associazioni, scuola, famiglie e volontariato.

Queste energie vanno messe in rete, non lasciate sole. Allo stesso tempo serve far funzionare meglio il Comune, prendersi cura dei luoghi, esserci nei bisogni quotidiani e lavorare con serietà, competenza e trasparenza.

Per questo il nostro gruppo unisce chi si mette in gioco per la prima volta e chi porta esperienza e metodo. Chi rappresenterà questo percorso come candidato sindaco sarà Pierluigi Autunno, una persona seria, affidabile e competente che si è messa a disposizione per costruire insieme alla nostra squadra una Morciano più attiva, più curata, più partecipata. “Una Morciano di Tutti”.

“Il nostro motto è: Persone, Trasparenza e Futuro – spiega l’avvocato Pierluigi Autunno -. Vogliamo guidare una rinascita nel metodo e nella gestione dell’Amministrazione pubblica, con una squadra di persone competenti e capace per età, interessi e sensibilità di rappresentare la comunità e incarnare il senso di inclusione”.

“Portiamo una serie di proposte realistiche emerse dal confronto diretto con i cittadini – conclude Autunno – la nostra città ha bisogno di una nuova linea di indirizzo, capace di tradurre le necessità quotidiane di una comunità da ricomporre, da valorizzare e guidare con etica e competenza per una Morciano di Tutti!”.

Elenco dei candidati alla carica di consigliere comunale:

Alessandra Zaghi

Cristina Gambini

Fabio Ricciotti

Filippo Ghigi

Fioralba Kaloshi

Giulio Giorgi

Ilaria Sartori

Matteo De Angelis

Nicol Dellapasqua

Orietta Binotti

Stefano Pangrazi

Xhoiele Brahja (detto Gioele)