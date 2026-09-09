Elly Schlein a Cattolica, confronto con Landini sulle sfide geopolitiche e il futuro dell’Europa

La segretaria del Pd sarà ospite del convegno organizzato dalla Spi Cgil di Emilia-Romagna e Lombardia: appuntamento il 16 settembre all’Arena della Regina

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, sarà ospite a un convegno a Cattolica, organizzato dalla Spi Cgil delle regioni Emilia Romagna e Lombardia. Appuntamento mercoledì 16 settembre alle 9.15,in una tensostruttura nell'Arena della Regina: il tema del convegno è "Dinamiche geopolitiche e sguardi sull'Europa. Capire il mondo per costruire nuove risposte". L'apertura sarà affidata ai segretari delle Spi Cgil organizzatrici, Daniele Gazzoli ed Enzo Santolini, poi prenderà la parola il politologo Vittorio Emanuele Parsi. La Schlein si confronterà con Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, infine chiusura affidata a Tania Sacchetti della segreteria generale della Spi Cgil.