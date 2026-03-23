Emanuele Bucci delle Freccerosse domina la tappa della Caveja Bike a Santarcangelo

Secondo Francesco Collini del Team Essere, terzo Marco Francioni

Ieri (domenica 22 marzo) Santarcangelo ha ospitato la terza tappa della Caveja Bike Cup. L'XC Santa Race è stata organizzata dalla Only Bikers e ha registrato una numerosa partecipazione di atleti e appassionati di mountain bike, specialità Cross-Country, alle perse con una gara particolarmente tecnica, su un anello di circa 4,5 km, con 160 metri di dislivello a giro, disegnato appositamente per garantire continui cambi di intensità durante la pedalata.

Il più veloce al traguardo è stato Emanuele Bucci, alfiere delle Freccerosse, il più veloce in un'ora, 7 minuti e 6 secondi, un vantaggio di 1 minuto e 41 secondi sul secondo classificato, Francesco Collini del Team Essere. Più staccato Marco Francioni della Valmaracing sul terzo gradino del podio, a 3 minuti e 39 secondi dal vincitore (1:10:45).

Nella corsa per il quarto posto ha prevalso Daniele Pugliesi del Team Black Road (1:11:39) su Christian Fabbri del Team Essere (1:11:44). Tra i primi dieci si sono classificati anche Nicolò Penserini delle Frecce Rosse, sesto, Andrea Cellauro e Filippo Verzini della Valmaracing, rispettivamente settimo e ottavo, Mirco Taboni della Valle Del Conca ed Enrico Valzania della Bad School.

Tra le donne, vince Vania Rossi delle Frecce Rosse, al traguardo in un'ora, 19 minuti e 9 secondi, 4 giri completati, davanti a Vanessa Gianotti della Valmaracing, 3 giri in un'ora, 10 minuti e 59 secondi, infine terza Barbara Ottaviani della Cycling Academy (1:25:52, 3 giri completati).