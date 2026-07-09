Emi Accorsi campionessa d'Italia Youth B: tris di medaglie per il Triathlon Duathlon Rimini

Argento nella Mixed Relay Junior e bronzo U23 per Alice Alessandri. Top Ten anche per Carlotta Verde, Aurora Toccaceli e Achille Alessandri

Un fine settimana da ricordare per l'ASD Triathlon Duathlon Rimini ai Campionati Italiani di Triathlon Giovanile di Lovadina di Spresiano, dove la società riminese ha raccolto risultati di assoluto prestigio, confermandosi tra le realtà di riferimento del panorama nazionale. Il risultato più prestigioso porta la firma di Emi Accorsi, che conquista il titolo italiano nella categoria Youth B, bissando il successo ottenuto a inizio stagione nel Duathlon Cross proprio a Lovadina. La vittoria della classe 2010 vale anche la qualificazione diretta allo Youth European Festival di Melilla, in programma il prossimo ottobre. Nella stessa categoria si sono messi in evidenza anche Giulio Paesani (44°), Nicolò Ferraro (55°), Francesco Pietrangelo (86°) e Paolo Carovillano (119°). La tre giorni tricolore si era aperta venerdì con le gare Junior sulla distanza Sprint (750 metri di nuoto, 20 chilometri di ciclismo e 5 chilometri di corsa). Tra le ragazze spicca il quarto posto di Carlotta Verde, sempre più competitiva sulla distanza, davanti alla compagna di squadra Aurora Toccaceli, sesta grazie a una delle migliori frazioni di corsa dell'intera giornata. Ventiduesima Allegra Belletti. Tra gli Junior maschili ottima prova anche per Achille Alessandri, nono al traguardo. Un risultato ottenuto nonostante un errore di traiettoria nella frazione di nuoto che ne aveva compromesso la rincorsa al podio, ma che non gli ha impedito di disputare una gara di carattere fino agli ultimi metri. Nella categoria Youth A il migliore dei riminesi è stato Sergio Rabottini, ventesimo, seguito da Edoardo Sittinieri (46°) e dai debuttanti in un Campionato Italiano Maicol Diotallevi (52°), Lucio Del Bianco (66°), Paolo Comandini (102°) e Andrea Carovillano (104°). Grande soddisfazione anche nella prova Under 23, dove Alice Alessandri, tornata a gareggiare in Italia dopo due stagioni di studio e attività agonistica all'Arizona State University, è salita sul terzo gradino del podio. Un bronzo importante che le vale anche la convocazione ai prossimi Campionati Mondiali Universitari. Nella stessa categoria Lorenzo Gennari ha chiuso al 49° posto. Il sabato è stato dedicato alle Mixed Relay. La formazione Junior del Triathlon Duathlon Rimini, composta da Emi Accorsi, Achille Alessandri, Carlotta Verde e Giulio Paesani, ha conquistato una splendida medaglia d'argento al termine di un acceso duello con il Team Star Viareggio, vincitore soltanto nell'ultima frazione. Sedicesima l'altra staffetta riminese composta da Aurora Toccaceli, Sergio Rabottini, Allegra Belletti e Nicolò Ferraro. Nel pomeriggio spazio anche alle gare della categoria Ragazzi, dove Aaron Accorsi ha dominato la prova grazie a una prestazione impeccabile sul tecnico tracciato in mountain bike, mentre Carolina Paesani ha concluso in diciottesima posizione. La manifestazione si è chiusa con la Coppa delle Regioni, ancora una volta nella formula Mixed Relay. Gli atleti riminesi, impegnati con la rappresentativa dell'Emilia-Romagna, hanno contribuito al bronzo della squadra Junior con Achille Alessandri, Aurora Toccaceli e Carlotta Verde, mentre Aaron Accorsi ha festeggiato la vittoria nella categoria Ragazzi. Archiviata la brillante trasferta di Lovadina, per il Triathlon Duathlon Rimini si aprono ora gli impegni internazionali: Aurora Toccaceli sarà al Campionato Europeo di Duathlon, Emi Accorsi debutterà in maglia azzurra nella Europe Junior Cup di Chisinau, mentre Achille Alessandri e Carlotta Verde prenderanno parte al Campionato Europeo di Triathlon.

«È stata una tre giorni intensa – ha commentato la presidente Romina Ridolfi – nella quale tutti i ragazzi e le ragazze sono arrivati nelle migliori condizioni possibili, esprimendosi ad alto livello sia nelle prove individuali sia in quelle a squadre. Questo conferma l'ottimo lavoro svolto insieme al nostro staff tecnico. Sono particolarmente soddisfatta di come sia stata gestita una trasferta complessa dal punto di vista logistico e organizzativo e del clima che si è respirato durante tutta la manifestazione. Torniamo da Lovadina con risultati importanti ma, soprattutto, con la consapevolezza che lo spirito di squadra e il lavoro quotidiano dei nostri tecnici rappresentano il valore aggiunto nella crescita dei nostri giovani atleti».