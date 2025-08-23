Emma Arcangeli da Cattolica vince la fascia di "Miss più bella della Romagna"

L'incoronazione durante la serata di World Top Model

Ieri sera (venerdì 22 agosto) San Mauro Mare ha incoronato la più bella Miss di Romagna: si chiama Emma Arcangeli, 17 anni di Cattolica. Una serata all’insegna di bellezza, talento e divertimento ha animato l’Arena Arcobaleno di San Mauro Mare, gremita da oltre quattrocento spettatori per la finale regionale Emilia Romagna di “World Top Model”, il prestigioso concorso internazionale che seleziona le ragazze destinate a rappresentare l’Italia alla finale mondiale in Cina.

Sotto la regia di Carmelo Tornatore di Top Miss agency, nelle vesti di presentatore della serata, e con la conduzione travolgente di Alberto Pazzaglia Betobahia, il “re dei tormentoni” che ha Premiato con la fascia Miss Patacca Vigliacca Gaia Barisani 18 anni di Ravenna, venti ragazze hanno sfilato sul red carpet sfidandosi a colpi di eleganza e carisma. La giuria, presieduta dal poeta romagnolo Paolo Gambi e composta da volti noti come la modella e dj Rachele Brozzo, Eva Vernati, Gerardo Muollo, Raffaele Quadrelli, Cristian Bortolotto e Gianluca “Gippo” Pozzi, ha avuto l’arduo compito di decretare le vincitrici. Dopo il conteggio dei voti a cura di Alberto Braghittoni e Fabio Urbini, la coroncina della più votata è andata ad Angel Amakye, diciassettenne di origini ghanesi residente a Sassuolo, appassionata di sport, che si è aggiudicata il titolo di World Top Model Emilia Romagna 2025. Con lei raggiungeranno la finale nazionale in Puglia anche Sury Angel Tornello di Bologna, Nadia Pavel di Forlì, Chiara Turrini di Modena, Fatima Ezzahra di Bologna, Alexandra Belaieva di Perugia, Nicole Piotti di Varese ed Emma Arcangeli di Cattolica. Quest’ultima ha conquistato anche l’ambita coroncina e la fascia speciale “La più Bella Miss di Romagna – estate 2025”, consegnata direttamente dall’Ass. Tiziano Bianchini. Non sono mancati momenti più leggeri e di puro intrattenimento con l’assegnazione del titolo di “Miss Patacca Vigliacca 2025” a Gaia Barisani, premiata direttamente da Beto Bahia in omaggio alla canzone cult che da diciannove anni spopola nei balli di gruppo. Le fasce sponsor, invece, sono state vinte da Viola Casadei di Rimini, Ginevra Montefiori di Forlì ed Estephany Tamayo di Roma.

Le finaliste voleranno ora in Puglia, dove saranno ospitate gratuitamente per una settimana di academy formativa prima di disputarsi la corona di Miss World Top Model Italy, titolo che aprirà le porte alla finale mondiale in Cina. San Mauro Mare, per una notte, si è trasformata nel palcoscenico della bellezza internazionale, regalando alla Riviera romagnola una serata che resterà negli annali delle manifestazioni estive.