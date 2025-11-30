Emozionante incontro: Papa Leone a colloquio in Turchia con lo chef Minguzzi

Padre di Mattia, il 14enne ucciso a causa di un accoltellamento subito da alcuni adolescenti

Papa Leone XIV ha incontrato questa mattina a Istanbul Andrea Minguzzi, chef italiano e padre di Mattia Ahmet, il 14enne italo turco ucciso quest'anno nella città sul Bosforo durante un accoltellamento subito in un mercato da parte di alcuni adolescenti. Lo riferisce l'Ansa. "Ho cominciato ad avere un po' la pelle d'oca, è stato molto emozionante, ieri notte (prima dell'incontro, ndr) non ho dormito. Sono riuscito a parlare con il Papa, che era al corrente della nostra storia, era stato informato sul nostro dossier. È stato molto carino, gli ho chiesto di pregare per la nostra missione di fratellanza, perché noi continueremo con la nostra volontà di salvare altri bambini, di tenere accesa la luce di Mattia e gli ho chiesto una benedizione per me e per la nostra famiglia", ha detto all'Ansa Minguzzi, poco dopo l'incontro, spiegando che aveva scritto una lettera a Leone XIV, sperando di poterlo incontrare in occasione della sua visita in Turchia.

L'omicidio di Mattia Ahmet, per cui due 15enni sono stati condannati recentemente a 24 anni di reclusione, ha scosso la Turchia e Minguzzi, che vive da anni a Istanbul dove lavora come chief executive chef a Eataly, assieme alla moglie Yasemin Akincilar sta portando avanti da mesi una battaglia per cercare di sensibilizzare la società e il mondo politico rispetto al problema della violenza minorile. Mattia Ahmet è morto il 9 febbraio dopo un ricovero di circa due settimane in terapia intensiva, dopo essere stato accoltellato da un 15enne mentre si trovava in un mercato di strada nel quartiere di Kadikoy. Gli aggressori avevano raggiunto il giovane cercando uno scontro senza motivo e nonostante il ragazzo si fosse subito allontanato, sono poi tornati e uno di loro lo ha accoltellato.