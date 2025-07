Emy lotta per la vita, l'appello alle celebrità: "Aiutateci, diffondete raccolta fondi"

Emy Caccavale sarà operata il 26 giugno alla testa per un tumore. Il compagno ha indetto raccolta fondi: già raggiunto tetto dei 20.000 euro

È stato fissato a giovedì 26 giugno l'intervento chirurgico, il terzo, per Emiliana Patrizia Caccavale, 44enne che vive a Santa Maria del Monte, da tutti conosciuta come Emy.



La donna, a cui fu diagnosticato un tumore al cervello 5 anni fa, sta affrontando il percorso di cura e ora dovrà affrontare all'estero, in Germania, il terzo intervento chirurgico.



Così il compagno Giuseppe ha avviato una raccolta fondi che ha già raggiunto quota 20.000 euro.

QUI il link della raccolta fondi

Giuseppe lancia un appello alle celebrità, affinché possano condividere con i loro fan la raccolta fondi: "Abbiamo scritto a Claudio Cecchetto e attendo risposta, ma ci rivolgiamo anche a Giovanni Terzi e Simona Ventura, che portando tanti personaggi famosi, al salotto della dolce Vita del Grand Hotel di Rimini, hanno anche loro un'agenda piena di personaggi, con tanti fan, che potrebbero condividere la raccolta fondi di Emy".

Un aiuto è richiesto anche a Michelle Hunziker, che sarà a Riccione il 21 giugno, a Edoardo Bennato, che ha una villa nell'entroterra riminese, e a Laura Pausini: "Emy è sempre stata una grande Fan ed ha sempre voluto conoscerla di persona, potrebbe aiutarla nella sua raccolta fondi durante il Laura 30 World Tour".

L'appello è rivolto infine "a tutti i personaggio dello spettacolo, attori, cantanti e presentatori, tutti coloro che hanno tanti seguaci e che possono condividere la raccolta fondi con un solo click a tantissime persone".