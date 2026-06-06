Encomio solenne ai carabinieri di Riccione per l’operazione “Intuito”: premiata l’indagine contro il sodalizio criminale

Riconoscimento ai carabinieri per l’inchiesta coordinata dalla Procura di Rimini che ha portato allo smantellamento di un sodalizio criminale dedito a droga e reati predatori

La cerimonia di celebrazione del 212° anniversario dell’Arma dei carabinieri a Rimini non è stata solo l’occasione per analizzare i dati operativi dell’ultimo anno, ma anche un momento di profonda commozione dedicato a chi, con coraggio e spirito di sacrificio, ha reso onore alla divisa.

La consegna delle ricompense ha suggellato il legame indissolubile tra l’Istituzione e il territorio, premiando storie di straordinaria dedizione.

Tra le figure di spicco, il tenente colonnello Claudio Scarponi, comandante del nucleo investigativo, è stato insignito dell’encomio semplice dal comandante di legione per aver coordinato una complessa operazione antidroga e di contrasto ai furti tra il 2022 e il 2023, culminata con l’arresto di 9 persone e il sequestro di oltre 8 chilogrammi di stupefacenti.



Parallelamente, la maggiore Mariacchiara Soldano ha ricevuto un prestigioso riconoscimento per aver diretto, con «non comune intuito investigativo», le indagini su un irrisolto caso di omicidio che ha permesso di far luce anche su gravi episodi di violenza sessuale su minore e spaccio, portando all’esecuzione di misure cautelari per 7 indagati.



Non sono mancati atti di eroismo individuale. L’appuntato scelto Giovanni Giugliano è stato premiato per un gesto di straordinario altruismo compiuto a Riccione nel luglio 2025: libero dal servizio, non ha esitato a tuffarsi nelle acque portuali per salvare una bambina disabile caduta con la sedia a rotelle.

Il luogotenente carica speciale Eugenio Ballerini è stato invece insignito per l’acume dimostrato nell’individuare gli autori di una brutale violenza sessuale di gruppo ai danni di una minore.



Ma il culmine del riconoscimento è giunto per la sezione operativa di Riccione, premiata a Padova, al comando interregionale con l'encomio solenne. Il luogotenente Luigi Scortechini, il maresciallo maggiore Antonio Scarano, il maresciallo capo Matteo e l'appuntato scelto qualifica speciale Danilo Santoni hanno condotto un'indagine magistrale contro un sodalizio criminale dedito ai reati predatori e al traffico internazionale. Il bilancio di questa operazione è imponente: 43 arresti, 16 deferiti e il sequestro di oltre 230 kg di cocaina e 37 kg di hashish, oltre ad armi e munizioni, nonché a un’ingente somma di denaro. Nell’ambito delle attività è stato inoltre arrestato un collega infedele, ritenuto basista di una rapina.