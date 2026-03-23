Endometriosi, 3 milioni di donne colpite: anche a Santarcangelo "I fiori della consapevolezza"

L'iniziativa dell'associazione Ape, che ha investito risorse ed energie nella promozione di corsi di formazione specialistica, eventi scientifici

Nel weekend del 28 e 29 marzo 2026, l’Ape (Associazione Progetto Endometriosi) rinnova l’appuntamento con "I fiori della consapevolezza", l’iniziativa nazionale dedicata all’informazione e al sostegno delle donne che convivono con questa patologia cronica.

L’endometriosi colpisce circa 3 milioni di donne in Italia ed è spesso caratterizzata da un lungo ritardo nella diagnosi, che può compromettere la qualità della vita e l’accesso a cure adeguate.

L’evento, che si svolgerà in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Endometriosi, coinvolgerà circa 40 piazze italiane, quest’anno ancora più numerose rispetto all’edizione precedente, grazie alle volontarie che da 20 anni sono impegnate nel creare consapevolezza sulla malattia e che per l’occasione saranno presenti nelle città con stand informativi e un fiore simbolico da portare a casa con una piccola donazione: una gerbera rosa in vaso, accompagnata da semi di girasole - scelti per rappresentare insieme fragilità, forza e attenzione verso la salute femminile - e istruzioni per la loro coltivazione.

Santarcangelo di Romagna sarà tra le città protagoniste dell’iniziativa sabato 28 marzo (Piazza Ganganelli - sotto i portici, dalle 09.00 alle 16.00).

Ciò che rende I Fiori della Consapevolezza molto più di un gesto simbolico è la destinazione concreta dei fondi raccolti. Le donazioni sostengono infatti uno dei pilastri fondamentali dell’impegno dell’Ape: la formazione dei professionisti della salute. Ginecologi, ecografisti, psicologi e operatori sanitari adeguatamente formati rappresentano oggi lo strumento più efficace per ridurre il ritardo diagnostico, riconoscere precocemente i sintomi e indirizzare le pazienti verso percorsi di cura appropriati e multidisciplinari.

Negli anni, Ape ha investito risorse ed energie nella promozione di corsi di formazione specialistica, eventi scientifici e momenti di confronto tra professionisti, contribuendo a diffondere un approccio più consapevole e aggiornato all’endometriosi.