Ennesimo assalto alla gioielleria Pedrosi: auto distrugge vetrina, ma ladri scappano a mani vuote

Utilizzata come ariete una Fiat 500 rubata poco prima

Dopo i colpi del gennaio 2023 e dello scorso 15 maggio, la gioielleria orologeria Pedrosi di Santarcangelo torna nel mirino dei malviventi. Questa volta però il furto, nella notte tra giovedì e venerdì (18-19 settembre) è fallito: l'allarme infatti ha costretto i ladri alla fuga. I fatti sono avvenuti tra le 2 e le 2.30: la banda entrata in azione ha utilizzato come ariete una Fiat 500, rubata poco prima, sempre a Santarcangelo. Nel momento in cui la vettura ha distrutto la porta vetrina, è scattato l'allarme, così i malviventi sono scappati a mani vuote, prima dell'intervento dei Carabinieri, che hanno avviato le indagini, partendo dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Lo scorso 15 maggio, invece, i ladri avevano colpito in pieno giorno, fingendosi dei corrieri impegnati in una consegna. Nel gennaio 2023 il blitz notturno aveva portato al furto di gioielli del valore di 200.000 euro.