Enrico Giannini in concerto all’Arena Francesca da Rimini per Sgr Live

Alle 21.00 salirà sul palco il membro fondatore della band "Funk Rimini"

Serata domenicale all’arena Francesca da Rimini con la musica del programma di Sgr Live. Alle 21.00 salirà sul palco il cantautore riminese Enrico Giannini. Membro fondatore della band ‘Funk Rimini’ dal 2016, suona con i Rangzen dal 2006, una cover band che ripropone brani rock inglesi e americani. Ha pubblicato diversi singoli e un EP intitolato "Parte Uno" nel 2025.

Tra le sue opere si ricordano i singoli "Odiomilano" e "Ed è così che te ne vai", pubblicati nel 2023, e i brani dell'Ep "Parte Uno", tra cui "Andrea e Laura", "Dove", "Giorno per Giorno", "Un Uomo La Notte" e "Ventomare". Enrico Giannini, anche pianista e tastierista, scrive, arrangia ed interpreta canzoni che raccontano il suo lato più intimo e introverso e dal 2021 decide di mettere a nudo le proprie emozioni come cantautore. Nella serata eseguirà live il suo repertorio, in buona parte ancora inedito.

Insieme ai Rangzen, cover band nota in tutta Italia, riproporrà il vero sound rock inglese ed americano. Con lui sul palco Francesco Cardelli alla chitarra, Marco Kino Capelli alla batteria, Rodolfo Valdifiori al basso e Stefano Zambardino alle tastiere.

A tutte le serate di Sgr Live sarà presente un desk della Fondazione Isal per informare sulla sua attività di ricerca, sostegno alle persone con dolore, formazione e comunicazione sociale.