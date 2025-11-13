Entra in tribunale a Rimini con il coltello dentro al borsello: denunciato

Nei guai un 65enne riminese, in tribunale per ritirare documenti

Un 65enne riminese è stato denunciato per l'ipotesi di porto abusivo di oggetti atti ad offendere, dopo essere entrato in tribunale a Rimini con un coltello. I fatti sono avvenuti ieri mattina (mercoledì 12 novembre). L'uomo è entrato nel palazzo di giustizia con un familiare per ritirare dei documenti. Ma all'ingresso, allo scanner, è accaduto l'impensabile: dentro al borsello è stata vista, dalle guardia giurate della Coopservice impegnate nel controllo, la lama. Il 65enne si è giustificato, dicendo di essere un carpentiere: il coltello lo usa per lavoro e per sbaglio lo ha portato con sé, senza lasciarlo sul proprio furgone. La giustificazione non gli ha evitato la denuncia, formalizzata dai Carabinieri.