Entro Primavera conclusi i lavori in viale Ceccarini a Riccione: il cantiere riparte il 15 settembre

Via libera per la data dopo il confronto tra amministrazione, operatori e residenti nei viale Ceccarini, Dante e Gramsci

A seguito dell’incontro svoltosi ieri, 5 agosto, con gli operatori e i residenti di viale Ceccarini, viale Dante e viale Gramsci, l’amministrazione comunale ha concordato di fissare per martedì 15 settembre l’avvio formale dei nuovi cantieri per il completamento del viale.

"L’approfondimento tecnico svolto ha consentito di accogliere le esigenze delle attività commerciali e dei residenti pur garantendo il rispetto dei tempi complessivi dell’opera: la ditta farà il possibile per recuperare i circa dieci giorni lavorativi effettivi persi in questa fase per mantenere inalterato l’obiettivo finale di concludere l’intera riqualificazione entro la primavera del 2027", ha spiegato la sindaca Daniela Angelini.

Il primo tratto di viale Ceccarini, tra il lungomare e viale Milano, tra viale Milano e viale Dante, compresa La Piazzetta del Faro, è stato già sottoposto a riqualificazione. A partire da martedì 15 settembre il cantiere interesserà il tratto di viale Gramsci compreso tra viale Ceccarini e viale Corridoni, mentre parallelamente prenderà il via la riqualificazione dell’area del gazebo all’incrocio tra viale Ceccarini e viale Dante, con la rimozione della struttura per spalancare lo spazio urbano. Negli stessi giorni si apriranno anche i cantieri nel tratto di viale Ceccarini compreso tra la ferrovia e il vialetto delle stelle, in prossimità dell’hotel Colombo. Successivamente, nel mese di ottobre, il cronoprogramma vedrà la partenza degli ultimi due grandi tronconi: il completamento definitivo di viale Ceccarini tra il vialetto delle stelle e l’area del gazebo e la realizzazione del tratto di viale Dante compreso tra il gazebo e piazzale Ceccarini. Il cantiere avanzerà per step in modo da minimizzare i disagi per operatori e frequentatori del viale.

“Accogliere le sollecitazioni dei nostri commercianti e dei residenti è un dovere primario per un’amministrazione comunale che crede nel valore dell’ascolto e della condivisione - spiegano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli - e a seguito del confronto di ieri e delle verifiche tecniche condotte insieme ai progettisti e alle imprese, abbiamo scelto di posticipare l’avvio dei cantieri a martedì 15 settembre. Questo breve slittamento permetterà agli operatori di lavorare al meglio nella coda della stagione estiva. Grazie a un’attenta riorganizzazione operativa la ditta farà il possibile per recuperare i circa dieci giorni lavorativi effettivi per ora in corso d’opera, per garantire la consegna dei lavori entro la primavera".

